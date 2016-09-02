批不當黨產條例違憲 國民黨聲請釋憲

2016-09-02

〔記者施曉光／台北報導〕依現行規定，必須要有三十八席立委連署才能聲請釋憲，但國民黨昨以政黨名義向司法院提出釋憲聲請，請求大法官會議破例受理國民黨三十五席立委就「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」提出的釋憲聲請。

未達連署席次 請求「破例」受理

國民黨昨由秘書長莫天虎、律師葉慶元、考紀會主委劉漢廷向司法院提出釋憲聲請。國民黨主席洪秀柱表示，期待大法官主持正義，受理國民黨的聲請，並及時完成解釋，以維護台灣政黨政治及民主發展。

國民黨共向司法院遞交兩份所謂「連環套」式的釋憲聲請書，第一份以國民黨為聲請人，請求大法官針對「司法院大法官審理案件法」第五條第一項第三款規定做成牴觸憲法無效或不再適用的解釋，並在立法院通過修法前，讓少數黨立委也可以聲請釋憲；第二份聲請書則由立法院國民黨團總召廖國棟等三十五位立委為聲請人，主張大法官比照第五九九號釋憲文意旨，對不當黨產處理條例做暫時處分，先行宣告該條例全文或違憲條文暫時停止適用。

洪秀柱抨擊，不當黨產處理條例是「不倫不類」的立法，違憲條文太多，已被法界戲稱為「法律違憲大全」，行政院不當黨產處理委員會則是違法違憲組織。