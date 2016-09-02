九三軍人節熱身 國軍秀軍武、玩快閃

2016-09-02

〔記者涂鉅旻／台北報導〕明天是「九三」軍人節，國防部昨在自由廣場舉辦「軍人節暨國軍人才招募活動」，除展示愛國者三型飛彈等軍武裝備外，還邀請三軍樂儀隊、陸軍特指部等戰技操演。國軍還特別在北、中、南四地舉辦「快閃」表演活動，另有四十三部重機組成車隊，自台北火車站列隊行駛至國防部，向國軍致意。

國防部昨邀請三軍樂儀隊、陸軍專校戰鼓隊、士林高商、三民高中等學校樂儀隊，在自由廣場輪番演出，另安排陸軍特指部戰技操演、海軍陸戰隊表演蛙人操與莒拳。

現場也陳展愛國者三型飛彈、天弓一型飛彈、雷霆2000多管火箭、M3浮門橋、復仇者飛彈車、雲豹甲車等十二項軍武裝備。

國防部昨傍晚也在台北車站、板橋高鐵站、台中烏日高鐵站、高雄大魯閣草衙道舉辦「疾風快閃表演活動」，三軍樂儀隊、國防部示範樂隊分散在上述四個地點演出，更有民間重機車隊在台北車站會師，行駛至國防部，向國軍官兵致意，突如其來的演出，讓民眾又驚又喜、紛紛叫好。海軍司令黃曙光上將昨更身著軍服赴高鐵站為官兵打氣。

拚國防自主 航太、造船公會籌組聯盟

此外，為推動「國機國造」、「國艦國造」，航太公會、造船公會昨簽署備忘錄，盼籌組策略聯盟，帶動國防產業發展。兩公會也將在九月十四日至十七日，在高雄舉辦第一屆「國際海事船舶暨國防工業展」，展現產業能量。