持「台灣」布條被扯毀 大學生告棒協

2016-09-02

〔記者張瑞楨、黃鐘山、許國楨、鄭鴻達、吳清正／綜合報導〕靜宜大學五名學生前天晚間於台中市洲際棒球場，觀賞亞洲青棒錦標賽的台、日大戰時，手持「台灣就是台灣」等標語布條，卻被自稱是中華民國棒球協會工作人員的男子，用粗暴手段喝斥並搶奪布條，現場爆發爭執，這群學生昨天委託律師，控告棒協理事長廖正井與施暴的工作人員，罪名是毀損罪與強制罪。

棒協致歉 將設訴求專區

棒協秘書長林宗成回應表示，對於學生受到驚嚇表達歉意，將要求工作人員今後在處理類似事件時注意方式和態度，避免造成糾紛。此事既已進入司法程序，就交由法務人員處理。

林宗成也重申，國際賽事從申辦到執行都必須承諾不得讓場內出現政治性標語或違反善良風俗的海報，但棒協也理解民眾的訴求，將在球場外設立專區，讓民眾表達他們的訴求，也希望政府能制定一套處理的標準，讓主辦單位有所依循。

立委砲轟棒協無端生事

民進黨立委黃國書、張廖萬堅則砲轟棒協無端生事。黃國書希望體育署能向棒協了解處理此狀況的標準作業程序，球迷相關主張及立場應被尊重，即使是拿類似標語，何須如此對待球迷。

體育署：建立處理標準程序

體育署副署長林哲宏表示，未來若要表達不同訴求，規劃在體育場外的入口處旁設置專區，以避免糾紛困擾，並符合國際規範、國際現況，體育署也會建立處理相關問題的標準作業程序，此程序不只棒協，也會適用於其他協會。

中市府：應保障言論自由

台中市政府新聞局長卓冠廷認為，棒協想引用國際賽事相關規定，市府可以理解，但規定不應無限上綱，更不能傷害人民權益，在不干預賽事的前提下，應保障言論自由，市府已與棒協溝通，希望棒協能加強職員教育訓練，避免再次發生類似衝突。

民眾現場錄影顯示，台中市洲際棒球場前天晚間有五名大學生手持「台灣就是台灣，TAIWAN IS NOT CHINESE TAIPEI（台灣不是中華台北）」標語布條，一名戴眼鏡、穿短褲的男子，衝上前粗暴搶奪布條，另一名工作人員則不斷責罵學生；一旁球迷看不下去，指責搶布條的人：「你為什麼搶別人東西？你是執法人員嗎？」

現場亂成一團，陸續湧來多名保全，警察也到場，保全帶離學生時，另一名工作人員再度動手搶奪布條，大聲嗆聲：「我再撕，怎麼樣？」從錄影研判，動手施暴的人至少二位。

學生委託律師鄭懿瀛說，警方拒絕告知施暴者的姓名，也沒有依現行犯逮捕施暴者，前天晚間棒協副秘書長龔富儫到市警局五分局四平派出所內道歉，不過，施暴的人堅持不認錯道歉，學生只好提出告訴。

鄭懿瀛強調，控告棒協另一個意義，是在自己國家的球場，表述台灣是主權獨立國家的想法，是很正當的，棒協用粗暴手法戕害民眾言論表達自由，他希望能用司法徹底解決此問題，並告訴各國「台灣就是台灣，不是中華台北」。