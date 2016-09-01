| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

林全：努力讓總統有好幾個明天

2016-09-01

〔記者李欣芳、邱燕玲、鍾泓良／台北報導〕新政府執政剛滿一百天，支持度卻下滑，前總統府資政吳澧培前天抨擊行政院長林全絕對用不得、要下台，否則蔡英文總統沒有明天，林全昨表示，這是一個滿好的建議，「我會想一想」，不過，他也強調「我們一定會努力讓總統有好幾個明天！」

媒體追問，蔡總統是否希望林全走中間路線，但綠營不滿新政府任用部分藍營舊官僚擔任部會首長的聲浪逐漸浮現出來，林全說，這事情我想外界不用擔憂。

林全前天被問到吳澧培的批評時回應說：「這要看誰來請我下台嘛」，如果是政治上要去負責任，他當然絕對是一定要負責任，不會有任何問題。

他昨出席行政院「不當黨產處理委員會」揭牌儀式時，再被問及此事時則說，這是一個滿好的建議，「我會想一想」，不過「責任政治嘛，隨時都可以檢討」，我們一定會努力讓總統蔡英文有好幾個明天。

立法院長蘇嘉全昨受訪則說，每個人對政府，不管是對行政院或立法院，都有批評或表達意見的自由，不管吳前資政講的話或是其他人對行政院的要求，都是對行政院愛之深責之切的督促。相信林院長也聽到了，是不是該積極做好政務的推動，以符合人民的期待，也應多給行政院一些時間與鞭策，相信他們就會做得更好。

張善政：林全面對多為「人禍」

前行政院長張善政昨出席新北市府一項論壇受訪時表示，自己以民眾的角度，當然不樂見政府民調下滑，只能祝福、儘快檢討、加油。

是否能給林全一些建議？張善政說，他任內都是面臨地震、寒害及「德翔台北」輪擱淺等天災，「大家比較不會分藍綠，都同心協力處理好」；相對地，林全面對多為「人禍」，例如有人講錯話、出事，需要更多智慧去處理，他的經驗不適用，所以只能祝福林全。

至於林全有沒有延續他任內的政策，張則說，「很多沒有，但有些待觀察。」一百多個法案退回行政院，「這個姿態已經很清楚了。」

廣告
  • 張善政認為，自己任內面對是天災，而相對地，林全面對的現在大部分是「人禍」，如有些人講錯話、出甚麼事情，表示自己的經驗不適用。（記者鍾泓良攝）

    張善政認為，自己任內面對是天災，而相對地，林全面對的現在大部分是「人禍」，如有些人講錯話、出甚麼事情，表示自己的經驗不適用。（記者鍾泓良攝）

  • 立法院長蘇嘉全對此表示，吳前資政是對行政院愛之深責之切的督促，林全院長聽到後應該更積極來推動政務。（記者朱沛雄攝）

    立法院長蘇嘉全對此表示，吳前資政是對行政院愛之深責之切的督促，林全院長聽到後應該更積極來推動政務。（記者朱沛雄攝）

  • 對於前總統府資政吳澧培對行政院長林全的砲轟，民進黨立委趙天麟（右二）認為，不應以100天為林全團隊蓋棺論定。（記者鄭鴻達攝）

    對於前總統府資政吳澧培對行政院長林全的砲轟，民進黨立委趙天麟（右二）認為，不應以100天為林全團隊蓋棺論定。（記者鄭鴻達攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 吳澧培 執政100天 張善政 蔡英文 行政院長林全
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
日式甜醬油燒肉
飄香荷葉飯
奇異果可以連皮吃？
塑膠容器注意事項
轉寄

標題：林全：努力讓總統有好幾個明天


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月1日‧星期四‧丙申年八月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.