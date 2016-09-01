林全：努力讓總統有好幾個明天
〔記者李欣芳、邱燕玲、鍾泓良／台北報導〕新政府執政剛滿一百天，支持度卻下滑，前總統府資政吳澧培前天抨擊行政院長林全絕對用不得、要下台，否則蔡英文總統沒有明天，林全昨表示，這是一個滿好的建議，「我會想一想」，不過，他也強調「我們一定會努力讓總統有好幾個明天！」
媒體追問，蔡總統是否希望林全走中間路線，但綠營不滿新政府任用部分藍營舊官僚擔任部會首長的聲浪逐漸浮現出來，林全說，這事情我想外界不用擔憂。
林全前天被問到吳澧培的批評時回應說：「這要看誰來請我下台嘛」，如果是政治上要去負責任，他當然絕對是一定要負責任，不會有任何問題。
他昨出席行政院「不當黨產處理委員會」揭牌儀式時，再被問及此事時則說，這是一個滿好的建議，「我會想一想」，不過「責任政治嘛，隨時都可以檢討」，我們一定會努力讓總統蔡英文有好幾個明天。
立法院長蘇嘉全昨受訪則說，每個人對政府，不管是對行政院或立法院，都有批評或表達意見的自由，不管吳前資政講的話或是其他人對行政院的要求，都是對行政院愛之深責之切的督促。相信林院長也聽到了，是不是該積極做好政務的推動，以符合人民的期待，也應多給行政院一些時間與鞭策，相信他們就會做得更好。
張善政：林全面對多為「人禍」
前行政院長張善政昨出席新北市府一項論壇受訪時表示，自己以民眾的角度，當然不樂見政府民調下滑，只能祝福、儘快檢討、加油。
是否能給林全一些建議？張善政說，他任內都是面臨地震、寒害及「德翔台北」輪擱淺等天災，「大家比較不會分藍綠，都同心協力處理好」；相對地，林全面對多為「人禍」，例如有人講錯話、出事，需要更多智慧去處理，他的經驗不適用，所以只能祝福林全。
至於林全有沒有延續他任內的政策，張則說，「很多沒有，但有些待觀察。」一百多個法案退回行政院，「這個姿態已經很清楚了。」
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