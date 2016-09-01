執政百日民調下滑 小英：改革需要堅持、需要等待

2016-09-01

〔記者鍾麗華、曾韋禎／台北報導〕總統蔡英文上任剛滿一百天，不但民調下滑，綠營大老、前總統府資政吳澧培也重批蔡用人有問題。兼任民進黨主席的蔡英文昨在中常會發表談話時則強調，「改革需要堅持，但是改革也需要等待」。過去一百天當中，新政府施政遇到一些困難，讓同志和支持者感到焦急，「我完全可以理解」，但國家面臨困境，需要一步一步來解決。

對於台南市議長李全教議員當選無效的判決定讞，蔡英文表示，歷經一年半審理，終於等到了這一天。回想去年，台南市長賴清德拒絕進入議會，引來一些批評，但他擇善固執、不計毀譽，堅守民主理念，展現跟黑金對抗的勇氣，絕不屈服。

蔡英文說，「那一段時間，我們力挺賴市長」，民進黨除提出終結黑金政治的改革訴求，也在常會上通過決議，透過修改地方制度法，將正副議長選舉改為記名投票。執政後，立刻實踐改革主張，在立法院的支持下，地制法修正很快三讀通過。台灣的地方政治，從制度面掃除黑金政治，終於因政黨輪替，有了具體進展。

「正義來得也許有點慢 但終究會來」

蔡英文強調，「正義來得也許有點慢，但它終

蔡英文強調，「正義來得也許有點慢，但它終究是會來。」等待陽光的日子，人心難免會浮動，支持者的心中，難免會有懷疑。不過，賴市長從來沒有懷疑過自己的理念。這樣的等待，終究有了好結果。這是台灣民主深化重要的一步。

她也說，堅持改革，陽光終究會照進來。改革的路並不平穩，也沒有捷徑，有時候會繞得遠一點，但只要有方向，終究會抵達目標。她也要跟大家保證，改革過程中，不會只有等待，在改革路上，她要邀請所有的支持者、同志，一起堅定地走下去。

蔡英文表示，「我們相信民主、相信人民、相信台灣。」這三個相信，是堅定不移的信念，也是推動改革背後最大的支柱，「我們一起加油」。

台灣指標：蔡不滿意度45％ 超越滿意度

此外，台灣指標昨公布最新民調，蔡英文總統的不滿意度為四十五％，滿意度四十二‧八％，這也是蔡的不滿意度首度超越滿意度。民眾對蔡的信任度，則從八月上旬的四十九‧二％稍微回升到五十三‧四％；但不信任度也達三十二‧九％，再創新高。

對於行政院長林全的施政表現，不滿意度再攀升至四十六‧五％，滿意度下探至三十五‧三％，不滿意度較滿意度多出十一‧二％，較八月上旬再擴大七‧一％。