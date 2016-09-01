海基會董事長 前外長田弘茂接任

2016-09-01

趕在八月底最後一刻公布

〔記者鍾麗華、林良昇、蘇永耀／台北報導〕總統蔡英文承諾海基會董事長八月底定案，總統府昨晚趕在最後一刻，公布由前外交部長、現任國策研究院文教基金會董事長田弘茂接掌海基會。田任外長期間，當時外交部發言人即為現任陸委會主委張小月，高層認為這項人事安排將更有助於海陸兩會的業務推展。

總統府發言人黃重諺表示，田弘茂在美求學及擔任教職時期即投入中國研究，對中國發展有深入了解，同時嫻熟兩岸關係及亞太戰略等議題，更對推動台灣的民主化、拓展台灣的國際參與不遺餘力。

田弘茂主持的國策研究院，專研兩岸、外交議題，在國際是知名智庫之一，與兩岸間或美、日、歐的智庫及著名大學都有密切互動。

經貿人脈熟 未經營生意

黃重諺說，田弘茂也是工總最高顧問，為產業提供兩岸及區域情勢分析及建議，與企業界互動良好，了解產業發展需求。政府將借重他的專業與經驗，協助台商拓展商機、解決問題，維繫兩岸交流互動。

據了解，蔡英文在原屬意的前立法院長王金平日前婉拒接任後，近日經綜合性評估，轉而徵詢田弘茂意願。而田熟悉兩岸經貿，在中國政治經貿上也有人脈關係，且「在中國沒有做生意」，最後出線。

陸委會也肯定田弘茂的學養及經歷，對推動兩岸關係發展及海基會業務有重要幫助，人事作業程序完成後，將正式通知海協會，盼兩會能就涉及兩岸人民福祉及雙方關切的議題務實溝通、互動。

田弘茂受訪指出，「欣然接受這個挑戰，希望做好這個工作」，他希望中國大陸領導人也能對這次任命案有比較正面的回應，「讓我們接下去要走的這條路，能夠順暢」。至於中國堅持兩岸關係必須以「九二共識」為前提，未來如何克服兩岸現有的僵局？田則說，這不是他現在可以回答的問題。

台灣社社長張葉森認為，田弘茂有台灣主體意識，這項人事是蔡總統的一手好棋。獨派大老吳澧培說，相較於外傳的王金平、親民黨主席宋楚瑜，田「比較好一些」，至少沒有談過支持九二共識、一中原則。

國民黨文傳會主委周志偉表示，蔡總統找不到合適的人可以突破目前兩岸僵局，可能在時間壓力下，才找田弘茂，但不管任命誰，都是為任命而任命。

學者：比王金平、宋楚瑜平穩

警大教授董立文受訪指出，海基會扮演「白手套」角色，是執行而非決定兩岸政策，田弘茂較能依循蔡政府決策，相較先前傳的王金平、宋楚瑜，是相對比較「平穩」的選擇。

田弘茂小檔案

年齡：78歲

學歷：東海大學政治系、美國威斯康辛大學政治學碩士、博士

經歷：外交部長、駐英代表、總統府國策顧問等職。現任國策研究院文教基金會董事長兼院長

製表：記者鍾麗華