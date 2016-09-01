國際民航大會 傳中國阻我參與

2016-09-01

〔記者呂伊萱、林良昇／台北報導〕國際民航組織（ICAO）大會九月廿七日將在加拿大蒙特婁登場。雖然美國表態支持我國與會，但近期傳出中國將阻撓台灣與會。陸委會昨對此不予評論；外交部則強調我國的國際參與並不是仰賴單一會員，將積極爭取各界支持，希望專業、有貢獻地參與ICAO。

陸委會八月初時主動發布新聞稿，表明我參加ICAO大會的意願，期盼中國與我協商、釋出善意。這也是民進黨政府上台後首度就國際參與一事向中國喊話，然迄今未獲得中方回應。

近期傳出中國涉台人士透露，中國今年確定不會邀請台灣參加ICAO。尤其ICAO現任秘書長為中國籍的柳芳，中國因素顯具影響。陸委會昨表示，對於相關意見不予評論。

陸委會指出，兩岸共同參與ICAO有助國際飛航安全及兩岸人民福祉。目前我方已由交通部民航局向ICAO理事會主席遞交參與意願函，也尋求各會員國支持。政府已表達與包括中國在內的所有會員，進行溝通協商的意願。我方希望在適當時機與中方展開溝通，呼籲在彼此的善意下，台灣仍將順利參加今年大會。

外交部︰爭取各界支持

外交部則說，中方對我全民期盼參與ICAO案應有了解。而我國的國際參與並不是仰賴單一會員的態度，我方向來爭取所有會員國的了解及支持。同時，外交部表示我駐外各館處現正積極向駐在國說明訴求，希望能夠專業、有貢獻地參與ICAO大會。外交部也強調，如果ICAO能接納台灣以「雙方皆能接受的適當方式及身分」參與，可讓台灣為全球飛航貢獻，也有助於保障、提升全球民航安全與便利，形成台灣、ICAO及全球三贏的局面。