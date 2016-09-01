勇虎戰車又出事 射擊後砲管斷裂

2016-09-01

〔記者廖雪茹、涂鉅旻／綜合報導〕月中在屏東發生翻覆墜溪的國軍CM11「勇虎式」戰車昨天再傳事故！

陸軍六軍團五四二旅一輛CM11戰車昨在新竹湖口北測中心實施戰力鑑測前試射歸正，射擊二發砲彈後，砲管因「不明原因」自砲膛排煙器後方斷裂。該戰車四名人員中，許姓義務役駕駛兵眼睛不適就醫檢查，確認無礙後已經返回部隊。

CM11全面停止射擊

陸軍司令部獲報後指示，CM11戰車將全面停止射擊，待司令部專案小組查明肇因，確認安全無虞後再恢復訓練。據指出，有鑒於陸軍裝甲部隊從未發生類似事件，軍方將深入調查。

五四二旅政戰主任許瑞顯表示，昨天上午約九點半，該旅戰二營在北測中心實施靜態的射擊訓練時，一輛CM11戰車射擊第一發沒問題，但第二發的砲彈雖順利射擊，砲管卻因不明原因自砲膛後方排煙器斷裂，該車四名弟兄都未受傷，但廿三歲許姓駕駛兵可能因火砲煙塵跑進眼睛，感覺不適。

許瑞顯說，該旅除暫停操課及通報司令部外，也立刻將許員送往國軍醫院就醫，並通知家屬；經檢查無異樣，視力不受影響，隨即返回部隊。

許瑞顯表示，昨天射擊屬例行性的訓練，發生砲管斷裂的CM11戰車，車齡廿多年，射擊前已完成車輛、彈藥等鑑濾，並無異狀；演練時，由車長、駕駛、裝填、射手等四名弟兄共同操作。意外發生後，部隊隨即停止操課，依程序採取安全措施。

CM11戰車採用M48戰車砲塔，105mm砲管，搭配M60戰車底座，以及美軍現役M1戰車的戰系混裝而成，為我國自一九九○年服役至今的主力戰車。

本月中，陸軍八軍團裝步五六四旅一輛CM11戰車在屏東操演後，返營途中不幸墜溪翻覆，釀成四死一傷憾事。