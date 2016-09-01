明年國防預算 海軍最大贏家
強化戰力 量產沱江艦 採購刺針飛彈…
〔記者涂鉅旻／台北報導〕總統蔡英文推動「潛艦國造」、「國機國造」政策，根據明年度國防部預算書內容，除落實上述政策內容外，也計畫大幅提升海軍戰力，明年新增高效能艦艇（沱江艦）量產、「人攜式短程防空飛彈」採購預算，並投入「新一代飛彈巡防艦計畫」合約設計，為海軍下一代戰力打下基礎。
18項新編預算 海軍占9項
國防部昨將一○六年度預算書送至立法院，國防部主管預算約三千二百億元左右，其中，明年度「一般武器及戰備支援裝備購置經費」約六百七十九．二億元，內含四十七項武器研製、採購、性能提升案。其中，有十八項為明年度新編列預算，海軍佔了九項，堪稱是三軍「最大贏家」。
根據預算書內容，海軍明年新編預算籌獲的武器裝備，分別為沱江級飛彈巡防艦下一階段量產計畫，預算分九年編列，將生產三艘；新式「BLOCK1B方陣快砲」除具艦砲功能外，還可以對付超音速反艦飛彈。
值得一提的是，海軍明年起編列預算，採購「人攜式短程防空飛彈」，也就是美製「FIM-92」刺針防空飛彈，美國政府去年底已將這款武器列入對台軍售清單。這款「刺針飛彈」可單兵操作，未來可補強中小型艦艇及陸戰隊部隊防空戰力。
新增採購兩棲船塢運輸艦
海軍明年新增的裝備採購項目，另還包括兩棲船塢運輸艦、可搭載雄風飛彈的飛彈機動發射車、浮動船塢、快速佈雷艇。另有野戰炊膳車採購案、新一代飛彈巡防艦合約設計案。
至於空軍明年新增最大宗的裝備購置經費，為六十六架新一代高級教練機採購計畫，該預算自明年起編列至二○二八年，總金額高達六百八十六億元，明年執行五．五億元左右。陸軍則計畫在明年新購九十二輛傾卸卡車、四十輛軍用消防車及直升機作戰訓練系統等。
落實潛艦國造 將赴美取經
此外，為落實蔡英文總統的「潛艦國造」政策，軍方明年將參加美國相關研討會等活動，透過台美軍事交流充實我方造艦、使用技術與資訊。
根據預算書內容，國防部明年將派三名軍方人員，參加為期八天的美國「潛艦聯盟研討會（The Naval Submarine League）」，國軍計畫在會中就潛艦作戰、安全、建造等方面，與美軍現役及退役領導階層、工商及潛艦製造商代表進行研討。
由於海軍明年也將陸續啟動新型飛彈巡防艦合約設計、沱江艦量產、佈雷艇、兩棲船塢運輸艦等水面艦建造計畫，海軍也計畫派出三名代表，參加為期十天的「華美水面艦艇初步設計資訊交換與附屬協議」，盼和美國海軍系統指揮部及相關設計、建造單位交換設計經驗及技術。
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標題：明年國防預算 海軍最大贏家
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