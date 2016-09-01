藍批黨產會綠油油 顧立雄：歡迎國民黨工應徵

2016-09-01

〔記者楊淳卉、林良昇／台北報導〕行政院不當黨產處理委員會昨舉行揭牌儀式，國民黨質疑民進黨黨工全面進駐黨產會，擔任黨處會約聘僱人員，加上委員一片綠油油，恐難做到行政中立；不當黨產處理委員會主委顧立雄回應，「乾脆請國民黨工來做，歡迎國民黨工應徵，擇優錄取！」

媒體質疑羅承宗適任性 顧立雄動怒

顧立雄召開記者會時，有媒體質疑委員之一的羅承宗曾經違反著作權法遭判刑，是否不適任？顧立雄聽聞後突然動怒，反嗆記者沒搞清楚條例內容，場面一度火爆。接著又有媒體質疑，見到顧動怒，令人擔心黨產委員會的超然獨立，並問顧何時要退出民進黨？顧則反問「動怒與維持超然獨立，兩者有何關聯？」

顧立雄力挺羅承宗表示，十一年前的爭議案件，並不構成羅不適任專任委員的理由。

國民黨昨召開中常會，文傳會副主委胡文琦轉述，黨主席洪秀柱表示，因應黨產會成立，民進黨想藉黨產議題讓國民黨陷入泥淖，國民黨會成立黨產因應小組，由副主席詹啟賢負責主持，不會讓所有國民黨員陷入黨產議題，讓國民黨有餘力處理其他民生相關議題。

胡文琦批評，黨產會委員一片「綠油油」，黨產會約聘僱人員，很多都是民進黨黨工，甚至來自民進黨立委辦公室，是綠色分贓的人事安排；他強調，黨產會成員不要成為政治打手，一旦政黨輪替後，國民黨不排除追究可能的民、刑事或相關行政責任。