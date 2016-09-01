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不當黨產會揭牌 林全：建立政黨公平競爭

2016-09-01

〔記者李欣芳／台北報導〕為追討國民黨不當黨產，行政院「不當黨產處理委員會」昨正式揭牌，行政院長林全表示，不當黨產是面對過去不公義、促進民主社會轉型的重要一步，把過去政黨在威權時期運用不正常手段取得的資產，攤在陽光下接受人民檢視，若屬於私人財產要物歸原主，若屬於國有財產要回歸國庫，還財於民，這是建立政黨公平競爭環境，解決歷史問題的最好做法。

促進民主轉型的重要一步

林揆與不當黨產處理委員會主委顧立雄等人共同為委員會揭牌。林揆致詞表示，今年是台灣民主與政治發展非常重要的時段，公民社會崛起，社會大眾要求改革的聲音愈來愈強大，對政府的期待愈來愈高，期盼改革不再原地踏步、社會轉型不再停滯不前。

林揆表示，早在二○○○年第一次政黨輪替前，社會已經開始討論不當黨產議題，經過大家的努力，終於在昨天踏出第一步，看到目標與理想得以逐步實現。

委員會要有長期改革準備

對於追討不當黨產問題，林揆舉德國為例說，德國在一九九○年成立「政黨與大型組織財產審查獨立委員會」，處理東德共產黨統治遺留的威權遺緒，這個委員會一直運作到二○○六年，歷經十六年才完成任務，由此可見推動相關工作非常複雜、困難與艱鉅，他期勉不當黨產處理委員會需有長期推動改革的心理準備。

林揆說，明年是台灣脫離戒嚴三十週年紀念，我國的民主政治還在成長茁壯，面對阻礙國家正常發展的問題，需逐一處理排除，國家才能夠真正轉型，全面落實民主政治。

林揆強調，期待台灣政黨政治逐步邁向公平競爭環境，回歸民主常態，政黨間不再因威權遺緒所存在的資源落差，而造成扭曲，每個政黨都應依政黨政治的原則運作，以各自的理念說服民眾，爭取人民的支持。

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  • ▲行政院不當黨產處理委員會昨天揭牌，行政院長林全主持佈達後，與主委顧立雄、委員會成員合影。（記者劉信德攝）

    ▲行政院不當黨產處理委員會昨天揭牌，行政院長林全主持佈達後，與主委顧立雄、委員會成員合影。（記者劉信德攝）

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