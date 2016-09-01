不當黨產會5552萬預算 綠力挺 藍喊砍
2016-09-01
〔記者楊淳卉、蕭婷方／台北報導〕行政院不當黨產處理委員會昨天揭牌，預算書也送抵立法院。不當黨產處理委員會一○六年度預算數共編列五千五百五十二萬元，用於黨產處理業務、人事費與行政支出，其中還編列舉發獎金三百萬元，歡迎民眾提供事證協助調查。
編列舉發獎金三百萬元
這也是不當黨產處理委員會成立後，第一年度的預算，民進黨立委鄭運鵬表示，不當黨產處理委員會預算書雖然只有廿多頁，卻是奮戰二十幾年得來，「是一筆要全力護航的預算」。
國民黨立委陳雪生批評，不當黨產處理委員會主委找了由民進黨立委轉任的顧立雄，「形同找仇人當法官」，一點也不公正，加上委員會成員幾乎都是民進黨的人，根本刻意清算，「我怎麼可能讓它過」。
民進黨立委莊瑞雄回擊說，國民黨將不當黨產還財於民，才能徹底落實轉型正義，這也是全民的期待，國民黨刻意杯葛，也討不了好處，民進黨會力挺預算過關。
人事費二千七百多萬元
不當黨產處理委員會組織架構設有調查一組、調查二組、行政組，人事、主計、政風部分則由行政院派人兼任。預算員額共二十六人，包括政務官一人、主管七人、約聘人員十八人，人事費二千七百五十八萬元。
在黨產處理業務方面，包括財產查核業務、調查追徵業務兩部分。調查追徵業務包括黨產釐清、附隨組織及其受託管理人不當取得之財產範圍，獎勵措施、建立專屬網站，辦理研討會、聽證會、教育訓練，共編列九百三十四萬元。
財產查核業務則包括受理申報業務、政黨附隨組織財產範圍界定等，共編四百九十一萬元。此外，其他行政費用約一千餘萬元。
預算並編列三百萬元舉發獎金，鼓勵民眾舉發，並提供資訊與可有效確立追查之事證，提升調查時效。依據「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」第十三條規定，提供相關資訊者，委員會將核發獎勵金。
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