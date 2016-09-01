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國民黨9/4全代會 中常委要歷任黨魁出席

2016-09-01

馬要泳渡日月潭 可能缺席

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨將在九月四日舉行第十九全第四次會議，這是國民黨全面在野後首次全代會，為展現大團結氣氛，國民黨中常會昨做出全體決議，要求有黨籍的歷任黨主席務必出席全代會，不過，前總統馬英九排定當日要到南投泳渡日月潭，可能不會出席。

據轉述，中常委江碩平在中常會表示，九月四日的全代會希望黨內大老和立委們都能參加，除開會外也要參加餐敘，並且大合照展現大團結氣氛；中常委謝坤宏也表示，有黨籍的歷任黨主席都應參加，表現團結一致。

中常委黃志雄和厲耿桂芳則提出臨時提案，中常會做出全體決議，要求有黨籍的歷任黨主席務必出席全代會；國民黨文傳會副主委胡文琦表示，包含前主席馬英九、吳伯雄、連戰、朱立倫、前副總統吳敦義等大老都有受邀，目前還沒有聽到誰不來。

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