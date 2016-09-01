雙子星案收賄 賴素如二審判九年
2016-09-01
〔記者楊國文／台北報導〕前國民黨主席馬英九的辦公室主任、前台北市議員賴素如，被控向太極雙星團隊索賄一千五百萬元，並收取前金一百萬元護航得標台北車站雙子星大樓開發案，一審依不違背職務收賄罪判她十年徒刑、褫奪公權五年；高等法院認定賴索賄金額應為一千萬元，批賴素如敗壞官箴，犯後飾詞狡辯，昨將她判刑九年、褫奪公權九年。
褫奪公權 從五年拉高到九年
高院將原本一審判決褫奪公權五年的「從刑」拉高至九年，法界認為頗有「對貪污犯封殺公職」的意味，賴素如現已五十二歲，褫奪公權九年，也形同大幅提高賴未來再出馬選舉出任民代等公職的難度。
高院合議庭表示賴利用民代身分謀私利，惡性重大，「這是合議庭三位法官一致見解」，合議庭庭長趙文卿坦言「過去從未對判有期徒刑的貪污被告，宣告如此重的從刑」。
賴素如昨未聆判，透過辦公室發出聲明稿，指責檢調偵辦時先射箭後畫靶，誘導訊問不正取供，也指責高等法院未秉持無罪推定原則，僅憑證人證詞判她有罪，她會上訴。
高院昨依不違背職務行賄罪判太極雙星金主程宏道八月徒刑，另兩名被告賈二慶、彭建銘，一審各判六月、四月徒刑，均得易科罰金確定。賴素如涉案後遭國民黨停權，前年底以無黨籍身分參選台北市議員落選。
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