被控喬環評收賄╱南市副議長郭信良 一審無罪
2016-09-01
〔記者王俊忠、蔡文居／台南報導〕台南市代理議長、副議長郭信良日前被控涉嫌向官田鋼鐵公司收賄「喬」環評案，台南地方法院昨宣判，郭信良獲判無罪，同案被告、郭信良的助理郭仲進也判無罪。
台南地檢署襄閱主任檢察官陳建弘表示，此案待檢察官收受法院判決書後，再行研究是否提起上訴。
對於判決結果，郭信良表示，相關指控與事實不符，「感謝法官明察秋毫，還我公道。」
台南市議會前議長李全教前天因被判議員當選無效而失去議員及議長資格，而郭信良也在去年一月被檢方起訴，當時檢方認為他涉嫌以有權監督市府主管業務之便，向官田鋼鐵公司索賄一千二百萬元，表示可以協助環評疏通及群眾抗爭，但官田鋼鐵公司榮譽董事長陳協同及董事長汪振澤在付出七百萬元後環評案仍沒過關，官田鋼鐵一方認為被騙，因此未再付款，檢方為此以貪污、詐欺罪嫌起訴，但台南地院一審宣判無罪。
台南地院行政庭長郭貞秀說明，合議庭認為陳協同囑託郭仲進聯絡郭信良到官田鋼辦公室，是討論以一千二百萬元委託郭信良處理群眾與地方議員對官田鋼擴廠案的抗爭，郭信良未施用詐術；陳協同與汪振澤也不是陷於錯誤才會付七百萬元給郭信良，不能認定郭信良有利用職務上機會詐財犯行；因此，郭仲進也無法成立共同正犯。
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