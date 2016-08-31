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中市議員林素真賄選案 刑事二審改判無罪

2016-08-31

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市第一選區無黨籍議員林素真，今年二月因同選區國民黨議員楊永昌被判當選無效定讞，獲遞補就任議員。但前天她也因賄選案被台中地院判決當選無效，不過，台中地院針對賄選刑事部分原判她四年徒刑，台中高分院卻認為，買票扯不到林身上，昨改判她無罪。

一審被判四年

二○一四年市議員選舉，林素真是第一選區的「落選頭」，但檢方指控她涉與大安區西安里長候選人黃浚彥合作，選前由黃與樁腳呂慶村在西安里內，以里長每票兩千元、市議員每票五百元賄選。

台中地院去年八月依選罷法對林素真判刑四年，褫奪公權三年，黃浚彥判四年六月，褫奪公權三年，呂慶村等人判一年六月不等徒刑。

今年二月，林素真遞補議員後，檢方也以林涉賄選案，對她提當選無效之訴。台中地院前天判她當選無效，但台中高分院昨就賄選刑責部分改判她無罪，昨日的判決是否也會影響未來當選無效之訴二審結果，有待觀察。

台中高分院判決認為，呂慶村堅稱與黃浚彥商量賄選，卻不曾與林素真討論過，且第一選區有五十二個里，林卻只有在大安區西安里賄選，這相當怪異，也無法證明賄選的錢來自林素真。高分院認為，買票是事實，卻扯不到林素真身上，因此改判她無罪，至於黃浚彥與呂慶村部分則維持一審判決。本案還可再上訴。

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  • 今年二月遞補就任議員的台中市無黨籍議員林素真，前天也因賄選案被台中地院判決當選無效。不過，賄選刑事部分大逆轉，台中高分院昨認為買票扯不到林身上，改判她無罪。（資料照）

    今年二月遞補就任議員的台中市無黨籍議員林素真，前天也因賄選案被台中地院判決當選無效。不過，賄選刑事部分大逆轉，台中高分院昨認為買票扯不到林身上，改判她無罪。（資料照）

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