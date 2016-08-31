人物側寫》李全教從政之路「一場空」

2016-08-31

記者洪瑞琴／特稿

出身農家的李全教，因議員當選無效，成了南市首位遭撤職的議長，他的從政之路很精彩，峰迴路轉「一場空」後，讓政壇人士不勝唏噓，未來是否棄政專心從商，他暫保沉靜，只低調說「感謝大家的鼓勵，我會很堅強」。

昨日二審宣判前，李全教就在臉書留言「用謙卑包容的心，去看人性的美，就會發現身邊的人事物，都是最好，最善的！台灣加油」，似乎已對審判結果了然於胸。

李全教在學生時代就很活躍，曾任學生領袖代表、班聯會主席，留美期間一邊創業、一邊攻讀電機博士，後來取得心理博士學位，他返國後以學者身分躋身國民黨不分區立委，展開從政之路；二○○一年、○五年兩任台南縣立委，但後來角逐縣長不成，○八年重拚國民黨不分區立委未如願，後又在國民黨中常委選舉涉嫌賄選，遭黨紀處分停權三個月。

二○一○年，李全教再積極爭取參選首屆直轄市台南市長，但在黨內初選落敗，二○一二年參選南關線立委再失利。不過，儘管政治之路跌跌起起，他在兩岸經商廣結人緣，作風海派，一直在地方保持良好互動，選擇玉井小選區競選市議員，終於東山再起，並跌破眼鏡從席次過半的民進黨手中搶下議長寶座。

但李最終仍擺脫不了「金錢選舉」爭議，他在市長賴清德拒進議會、府會對槓時，曾宣稱：「我給賴清德良心建議，要聽我的話，如果聽我的話，賴清德未來前途無量。」時空對照，格外讓大家有感。