將遞補市議員 王峻潭：遲來正義 無法高興
2016-08-31
〔記者劉婉君、洪瑞琴、王俊忠、施曉光／綜合報導〕台南市議長李全教議員當選無效定讞，將由民進黨籍的王峻潭遞補，王峻潭表示：「遲來的正義，高興不起來。」這一年八個月來他服務處從未關門，持續服務選民，雖然議員選舉時他以一千多票輸給李全教，但仍有一萬多人支持他，因此對李提起當選無效之訴，就任後會配合民進黨團及市府，讓市政推動更平順。
民進黨台南市黨部發言人邱莉莉表示，國民黨是促成李全教敗壞選風的背後元凶，黨主席洪秀柱應站在責任政治的立場，為議會蒙賄、民主蒙羞向台南人道歉！
台南市議會民進黨團總召林宜瑾及市議員李退之、王錦德呼籲，議員賄選刑事部分也應儘快審理，給市民及台灣民主一個交代。
國民黨台南市黨部主委莊占魁則呼籲民進黨以身作則尊重司法，不能為了「完全執政」，一再利用政治語言操弄司法議題，如此司法改革方式，難以苟同！
市議會國民黨團表示，尊重「司法判決」，但判決結果顯示司法、檢調系統已自上而下全面失去公正、公平性，受到民進黨政治操控，國民黨團深感痛心。
國民黨團並質疑，總統蔡英文今年一月在台南公開謝票時就說：「李全教當選無效。」形同以總統身分為全案作「判決指導」。
對此判決，國民黨主席洪秀柱昨天受訪低調回應，「滿遺憾的，尊重司法判決結果」。國民黨文傳會副主委胡文琦則說，黨中央已指示地方黨部要求李全教限期說明案情，並儘速啟動考紀程序後，呈報中央考紀會，一切將依相關程序處理。
據悉，因議長賄選案被一審判決有罪的李全教，目前本已被國民黨停權處分中，原依規定賄選案須待法院二審判決有罪，才會被撤銷黨籍或開除黨籍，但國民黨未來很可能以有害公義、嚴重損害黨譽，直接予以黨紀開鍘。
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