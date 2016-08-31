李全教議員當選無效確定 賴清德︰掃除黑金成功

2016-08-31

〔記者劉婉君／台南報導〕李全教議員當選無效確定，台南市長賴清德昨表示，擾亂台南近兩年的鬧劇終於畫下句點，「證明邪不勝正，也代表掃除黑金、改革黑金成功」。

盼從政者能警惕此一民主惡例

賴清德指出，李全教是地方自治史上，第一個涉及議員選舉跟議長選舉賄選案的人，議長選舉賄選案被判四年，議員選舉也在千呼萬喚之下，判決當選無效確定，判決結果代表任何一個人如果為了目標不擇手段，終將自食其果，而此一民主惡例，希望能夠成為未來任何一個從政者的警惕，期盼這是空前也是絕後。

「德不孤，必有鄰。」賴清德表示，過去兩年來，他承受許多批評、抹黑、攻擊，但都沒有影響他的決心，因為他相信台灣人民對民主制度的堅持，以及對清明政治的嚮往，「整個過程中，我很平靜，也非常堅定」。之所以平靜是因為對民主制度的信仰，他知道民主政治並不完美，一定也會發生類似的案例，但民主制度在台灣社會民意的高漲之下，一定有能力淨化這樣的事件，也必然借助這樣的事件，讓民主更往前一步。

賴清德昨在宣判結果確定後，與副市長顏純左、將遞補市議員的王峻潭及市議員林宜瑾等人召開記者會。

賴清德並說，判決確定後，他衷心期盼台南能夠找回平靜，未來府會都能夠克盡其責，為整個城市的發展共同努力，這個案件也讓立法院修改地方制度法，讓議長、副議長的選舉必須記名投票，改革黑金踏出成功的第一步，也讓陽光照進地方政治。