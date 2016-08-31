丁渝洲︰讓國軍真正走向國家化

2016-08-31

〔記者羅添斌／台北報導〕軍公教退休人員九三大遊行來勢洶洶，前國安會秘書長丁渝洲昨批評近來諸多事件踐踏軍人尊嚴，「全世界國家都要尊重軍人，只有我們不是如此」；他更表示，「為什麼有這麼多的退伍軍人要在九三站出來，因為他們受的屈辱太久了、太多了」，丁說︰「我也要出來。」

前國安局駐法組長李天鐸發表新書《青天白日下的軍魂》，有多位國安、軍情退伍官員及政界人士出席，除丁渝洲外，包括前國安會秘書長胡為真、前總統府戰略顧問季麟連上將、前國安局副局長黃磊等人皆與會。

丁渝洲指出，軍魂就是軍人的靈魂，作戰時就是最大的精神力量，沒有軍魂的部隊是沒有辦法有效發揮戰力的，各國都是盡力地在尊重、保護軍人，但今天台灣卻是不斷地在羞辱軍人，從小白狗虐死事件、洪姓婦人辱罵榮民，以及在雄三誤射事件中，官兵爬著進靈堂等，這些種種都是在羞辱軍人。

他接著說，最近陸軍官校招生兩次都沒招滿，募兵制為什麼這麼困難？為什麼有將領因不甘受辱而提前退伍？為什麼會有這麼多軍人要在九三站出來？因為他們受的羞辱太久了、太多了。

丁也說，蔡總統可能體會到這件事情嚴重性，所以說了一些話，也呼籲軍人在九三穿軍服出來，也有多個業者出來配合軍人的優惠措施，這代表蔡政府已認知當前對國軍的不公，可能對軍人造成的傷害，希望不管任何政黨，都要讓國軍及情報，走向真正的中立及國家化，我們才有塑造軍魂的環境。