拚國艦國機 造船航太業策略聯盟
〔記者羅添斌／台北報導〕蔡英文政府推動國防自主，國艦、國機都要國造，為發揮「一加一大於二」的效果，國內造船、航太兩大公會明將破天荒簽訂策略聯盟，形成「台灣海空大聯盟」，雙方互補、截長補短，共同展現為國防自主增添動能的決心。
台灣區造船工業同業公會、台灣區航太工業同業公會將於九月一日首度跨界合作，由造船公會理事長韓碧祥及航太公會理事長廖榮鑫代表簽訂策略聯盟，並邀請高雄市長陳菊及多位立委見證。
台灣造船工業年平均產值上看七百億元，首屆「高雄國際海事船舶暨國防工業展」，將於九月十四日至十七日在高雄展覽館盛大開展，有逾百家國內外指標性廠商參與。為協助專業買主及民眾更加了解海事展的規模與亮點，造船公會將於九月一日在台北舉辦展前記者會，會中也將與航太公會簽訂策略聯盟。
造船公會表示，蔡總統對於國防自主多次表達重視，宣示啟動國造潛艦計畫，目標是首艘國造潛艦在二○二五年成軍；透過政府這項戰略性計畫，將可帶動我國國防與造船產業人才、資金及技術發展，特別是軍民科技結合，必然可促進產業升級、刺激相關領域發展、帶動經濟起飛、提供大量就業機會。
韓碧祥表示，有鑑於「國防自主、軍民兩用」過去成功帶動航太產業正向發展，造船產業對於政府一貫性的長遠造艦計畫，一直相當期盼。海事展攜手產官學界整合「國艦國造」所需資源，便是呼應政府力推振興國防、帶動正向經濟效益、邁開落實政策的第一步。
漢翔公司前天舉辦線上法說會，漢翔董事長廖榮鑫表示，漢翔公司為上市公司，但最大股東仍是經濟部，且國防產業為漢翔公司業務核心，漢翔公司有義務在維護全體股東最大利益的前提下，恪遵政府政策，爭取業務。
漢翔副總林南助指出，漢翔將全力配合空軍高級教練機國機國造，集結台灣航太產業聯盟A-Team 4.0之整合優勢，擴大我國航太產值。
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