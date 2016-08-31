簡化來台簽證 明起擴及柬寮緬
2016-08-31
〔記者呂伊萱、蕭婷方／台北報導〕配合新南向政策，進一步吸引東南亞等國人民來台觀光，政府將自九月一日起，擴大「觀宏專案」與線上簽核適用國家。兩項優惠措施皆新增柬埔寨、寮國及緬甸三國，一般人民將可透過簡化的團簽程序來台，免去臨櫃申請的麻煩；持有先進國家簽證的旅客，則可透過線上簽核來台。
領務局副局長羅添宏表示，九月起將擴大「觀宏專案」團進團出適用對象，自原先的菲律賓、印尼、泰國、越南與印度五國，新增寮國、柬埔寨及緬甸三國；而因泰國已免簽，故「觀宏專案」目前適用國家共有七國。這七國人士將可透過旅行社，以團進團出方式向我觀光局駐外機構申請核准，並在線上申請電子簽證，不需再臨櫃辦理。
此專案自去年實施至八月為止，已有兩萬人透過此專案來台，成效良好。另亦開放寮國、柬埔寨及緬甸的線上簽核資格，三國中持有先進國家十年內有效簽證的人士，九月後將可在我國移民署線上平台申請憑證入境，屬於選擇性的免簽。
另外，移民署長何榮村受訪表示，新政府推動新南向政策，除積極吸引東南亞遊客來台，以往新一代都不敢講家鄉母語，現在就要鼓勵多說「家鄉話」，並參與導遊普考，讓新一代發揮所長；至於新二代，則希望其成為東南亞台商幹部。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 南市議長補選 誰會出線…
- 洪秀柱談黨產 要求李登輝出面說清楚講明白
- 李全教議員當選無效確定 賴清德︰掃除黑金成功
- 拚國艦國機 造船航太業策略聯盟
- 馬：周污衊我130次 賺百萬通告費 周：馬凸顯無知與幼稚 幸好已卸任
網友回應
熱門新聞
- 東石漁港疑小轎車衝入海中 消防人員搜救中
- 女子樹林鬧區墜樓亡 警不排除男友推下樓
- 【愛讀書】 《書房的鑰匙》
- 老公洩不雅照 希拉蕊幕僚休夫
- 拖延多時 俄國總統蒲亭定12月訪日
- 頭份市代會副主席 吸金1.5億起訴
- 〈家庭診療室〉就愛大家分食 男友卻拒同樂
- 中信女子公開賽 為愛揮桿援助偏鄉孩童
- 關西自來水管破裂 挨批處理慢
- 破爛球鞋賣1萬9 美精品店挨轟消費窮人
- 夫妻line子女「不想活了」 警方緊急尋獲救回2命
- 美網》女單淘汰腳踝傷 謝淑薇戰雙詹生變？
- 建物給水鉛管汰換 每戶最多補助1萬
- 郭子潛心瑜伽 自費500萬出輯
- 〈愛の相親事件簿〉不倫戀 相愛容易分手難
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Cabinet task force to probe Mega Bank
- 茄萣1-4號道今環評 正反意見再槓
- 志工媽媽做背心 讓弱勢童好過冬
- 自由廣場》司改的「護憲之盾」
- 08/31 各報重點新聞一覽
- 監控車流疏導 蘆竹將用空拍機
- 樂陞散戶搶上賊車 有人慘套4400萬
- 【觀日台開放 遊客聞名來】二寮推觀光 擬設機動派出所
- 聊天吵架提告 酒駕赴警所送辦
- 印尼查毒 又4台人判死
- 少奶奶生活太安逸 女星走出豪宅當空姐
- 川谷繪音甩不倫貝琪 打包嫩妹
- 〈親子會客室〉集點獎勵 改造大成功
- 包提傑苦惱「3選1」 姊姊當軍師
- 秋季偏暖 侵台秋颱估1至2個
- 收藏多瑙河之美─匈牙利布達佩斯
- 前男友夥同友 鋼管性侵少女
- 《台股青紅燈》股民與小英
- 32歲潮吹女王心肌梗塞猝死
- 救護車出勤空跑 平均5趟就有1趟
- 吸引亞洲客 台東縣觀旅處推主題遊程
- 陳妤飄MAN味 床戰女上男下
- 費古洛披獅袍 大聯盟開球
- 石頭留英 五月天含淚吐槽
- 花旗寰旅卡 可結合LINE功能
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：簡化來台簽證 明起擴及柬寮緬
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分