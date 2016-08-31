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簡化來台簽證 明起擴及柬寮緬

2016-08-31

〔記者呂伊萱、蕭婷方／台北報導〕配合新南向政策，進一步吸引東南亞等國人民來台觀光，政府將自九月一日起，擴大「觀宏專案」與線上簽核適用國家。兩項優惠措施皆新增柬埔寨、寮國及緬甸三國，一般人民將可透過簡化的團簽程序來台，免去臨櫃申請的麻煩；持有先進國家簽證的旅客，則可透過線上簽核來台。

領務局副局長羅添宏表示，九月起將擴大「觀宏專案」團進團出適用對象，自原先的菲律賓、印尼、泰國、越南與印度五國，新增寮國、柬埔寨及緬甸三國；而因泰國已免簽，故「觀宏專案」目前適用國家共有七國。這七國人士將可透過旅行社，以團進團出方式向我觀光局駐外機構申請核准，並在線上申請電子簽證，不需再臨櫃辦理。

此專案自去年實施至八月為止，已有兩萬人透過此專案來台，成效良好。另亦開放寮國、柬埔寨及緬甸的線上簽核資格，三國中持有先進國家十年內有效簽證的人士，九月後將可在我國移民署線上平台申請憑證入境，屬於選擇性的免簽。

另外，移民署長何榮村受訪表示，新政府推動新南向政策，除積極吸引東南亞遊客來台，以往新一代都不敢講家鄉母語，現在就要鼓勵多說「家鄉話」，並參與導遊普考，讓新一代發揮所長；至於新二代，則希望其成為東南亞台商幹部。

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