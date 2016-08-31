拚新南向 何景榮：新二代、軟實力是台灣優勢
2016-08-31
〔記者陳鈺馥／台北報導〕對於政府新南向政策，暨南大學東南亞學系助理教授何景榮昨指出，新住民第二代和軟實力是台灣擁有的優勢，醫療、生技產業也是能進軍東南亞的強項。
醫療、生技也是強項
在印尼長大、具新二代身分的何景榮說，二○○二年至二○○五年間，是台灣文化軟實力在東南亞影響最大的時候，偶像劇《流星花園》在印尼爆紅，創下印尼有史以來最高收視率，直到前年還在重播。
何景榮指出，以前著作權觀念不普及，印尼大街小巷都是F4周邊產品，台灣政府未能把握文創商機，但韓國人看到了，二○○五年起複製台灣經驗，在印尼推出韓劇，後來也非常成功。
何表示，韓國樂天百貨集團近年更在印尼首都雅加達打造最大購物商場，三星手機在印尼可賣到與蘋果差不多價格；反觀華碩智慧型手機在印尼售價約台幣五千元，只能與印尼本土業者阿達凡（Advan）搶中低階市場，不是自認為台灣科技業強，東南亞就會買單，反而醫療和生技在東南亞較有發揮空間。
何說，韓國其實很羨慕台灣，因許多外配嫁至台灣，也生下第二代，認為台灣可藉此輕鬆打入東南亞。但韓國不了解台灣長期漠視這些人，新二代在學校常被霸凌、歧視，社會應扭轉對東南亞的刻板印象，積極培育東南亞人才才對。
何建議，新南向政策不應只想賺東協十國的錢，目前沒人願讓台灣分一杯羹，台灣要發揮軟實力及新二代優勢。
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