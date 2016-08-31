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拚新南向 何景榮：新二代、軟實力是台灣優勢

2016-08-31

〔記者陳鈺馥／台北報導〕對於政府新南向政策，暨南大學東南亞學系助理教授何景榮昨指出，新住民第二代和軟實力是台灣擁有的優勢，醫療、生技產業也是能進軍東南亞的強項。

醫療、生技也是強項

在印尼長大、具新二代身分的何景榮說，二○○二年至二○○五年間，是台灣文化軟實力在東南亞影響最大的時候，偶像劇《流星花園》在印尼爆紅，創下印尼有史以來最高收視率，直到前年還在重播。

何景榮指出，以前著作權觀念不普及，印尼大街小巷都是F4周邊產品，台灣政府未能把握文創商機，但韓國人看到了，二○○五年起複製台灣經驗，在印尼推出韓劇，後來也非常成功。

何表示，韓國樂天百貨集團近年更在印尼首都雅加達打造最大購物商場，三星手機在印尼可賣到與蘋果差不多價格；反觀華碩智慧型手機在印尼售價約台幣五千元，只能與印尼本土業者阿達凡（Advan）搶中低階市場，不是自認為台灣科技業強，東南亞就會買單，反而醫療和生技在東南亞較有發揮空間。

何說，韓國其實很羨慕台灣，因許多外配嫁至台灣，也生下第二代，認為台灣可藉此輕鬆打入東南亞。但韓國不了解台灣長期漠視這些人，新二代在學校常被霸凌、歧視，社會應扭轉對東南亞的刻板印象，積極培育東南亞人才才對。

何建議，新南向政策不應只想賺東協十國的錢，目前沒人願讓台灣分一杯羹，台灣要發揮軟實力及新二代優勢。

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  • 暨南大學東南亞學系助理教授何景榮是來自印尼的台灣新住民第二代，他昨指出，新住民第二代和軟實力是台灣擁有的優勢。圖為何景榮去年底發起友善穆斯林拍照活動。 （資料照）

    暨南大學東南亞學系助理教授何景榮是來自印尼的台灣新住民第二代，他昨指出，新住民第二代和軟實力是台灣擁有的優勢。圖為何景榮去年底發起友善穆斯林拍照活動。 （資料照）

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