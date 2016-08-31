馬國駐台代表︰展臂歡迎台灣新南向

2016-08-31

〔記者呂伊萱／台北報導〕蔡英文政府力推「新南向政策」，馬來西亞駐台代表馮淑娟受訪表示，馬來西亞「展開雙臂歡迎」台灣的新南向政策；她認為，新南向政策是相當好的開端，可促進雙邊貿易、投資與觀光業等方面的發展。

今逢馬來西亞五十九週年國慶，馮淑娟關注台馬文化交流，有意推動沙巴博物館與台灣原住民族文化發展中心簽訂合作備忘錄。她認為，人與人的交流，比政府更能建立緊密的雙邊關係。

馬來西亞學生是外籍學生的大宗，目前有一萬六千人在台就讀，明年教育部將提供更多「台灣獎學金」名額給印度及東南亞國家協會成員國；其中，馬來西亞部分更擴大一半名額，從廿名提高至卅名。馮淑娟予以肯定，認為這對吸引東協學生來說，是很重要的一步。

目前全世界有高達十六億的伊斯蘭人口，馬來西亞友誼及貿易中心投資處處長莉迪雅表示，馬來西亞是亞洲進入伊斯蘭世界的樞紐，且在「清真工業」的發展上具有領先地位。馬來西亞由政府機構設立「清真認證」程序，規則明確，是外商投入伊斯蘭商機的入口。他們知悉台灣在生技、健康食品與藥妝等產業有長足發展，甚至包括高科技產業與物聯網，都歡迎台灣前往大馬投資。

馬促台納「清真認證」 吸引觀光

馬來西亞駐台官員指出，希望台灣政府能納入「清真認證」程序，將有助於台灣吸引伊斯蘭教徒來台觀光。

除了馬來西亞肯定新南向政策，台灣與印度訂於九月中旬在台北簽署《航空服務協定》及《農業合作瞭解備忘錄》。外交部昨表示，兩協定的簽署，預計可加速觀光交流、航空便利，提升兩國農業交流與合作。

外交部亞太司副司長林恩真表示，五二○之後，為落實「新南向政策」，台灣與印度在雙邊關係上進行了全方位溝通，包括國會工作、農業、航空、科技、經貿、觀光與教育等方面，皆啟動洽商交流。除了上述即將簽署的兩項協定之外，另有文化面的「阿里山鐵道遺產合作意向書」，也正在積極洽談中。

我與印度下月簽署兩協定

談及印度航空市場，林恩真說，據國際航空運輸協會（ＩＡＴＡ）統計，去年印度國內航空市場成長廿七．四％，為全球漲幅最大，顯示其市場有很大發展空間。我方與印度簽署此協定，相信在帶動雙邊觀光、人民交流與經貿互訪等方面，都能有相當助益。