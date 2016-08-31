馬：周污衊我130次 賺百萬通告費 周：馬凸顯無知與幼稚 幸好已卸任

2016-08-31

〔記者項程鎮、張文川／綜合報導〕前總統馬英九自訴名嘴周玉蔻加重誹謗案，馬英九昨天二度到高等法院出庭，並在法庭內發表四點聲明，痛批周玉蔻在媒體污衊他圖利頂新，簡直是「口沒遮攔，恣意污衊，從不查證，毫無責任」，污衊他次數多達一百三十次（馬英九當庭口誤為一百五十次），賺取通告費一百萬元以上，馬英九認為：「如果這不算惡意，什麼是惡意？」

周玉蔻離庭後，則指馬英九上述發言非常情緒性，周說：「我覺得很悲哀，他在庭內對我進行人身攻擊，他把新聞工作當做金錢計算，對我的污衊、誹謗，讓我非常的意外，也凸顯了馬英九先生在司法上的無知與幼稚。」

周強調，「馬先生今天在庭上的表現令人驚訝，我認為這是台灣政治的悲哀，幸好他已經卸任了。」

馬英九在法庭指出，擔任公職三十多年，一向清廉自持，但周玉蔻從前年十二月二十二日開始在各媒體說他收取頂新兩億元政治獻金，次數多達一百三十次，賺取通告費一百萬元以上，上次八月二日開庭結束後，「還是繼續上媒體污衊我」，「這不算惡意，什麼是惡意？」

馬認為，清廉是他的生命，周前年十二月向特偵組告發他圖利頂新，特偵組密集調查六個月，清查他和家人所有帳戶和資金，確認沒收取頂新獻金就簽結，「諷刺的是，我沒動用公權力」，周還到處宣稱受司法迫害，真是令人哭笑不得。

馬強調，法院保障言論自由，但不應鼓勵濫用言論自由，中華民國是法治國家，不能保障口無遮攔的特權階級。

周玉蔻離開法庭接受記者聯訪時，卻意外引爆名嘴間的會外戰，周面對同為名嘴的電視台記者黃暐瀚提問，馬罵她「靠著批評馬英九上了一百三十多次通告、賺了一百多萬」的看法，周突然板起臉孔斜眼點名黃暐瀚：「你覺得是用金錢來計算你的新聞工作嗎？」「你可以接受嗎？暐瀚」，黃當場未回嘴，事後私下表示，他是平衡報導，不知周為何點名他。

此外，合議庭除傳喚雙方當事人，還傳喚美麗島電子報董事長吳子嘉和前立委謝國樑出庭作證，吳子嘉作證時強調，有消息來源證明馬團隊當初收取頂新政治獻金十億元，但他不能透露消息來源。庭訊最後，審判長陳筱佩裁示將再擇期開庭。