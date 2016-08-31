吳澧培點名下台》林全回擊 要看是誰來請我下台

2016-08-31

〔記者羅添斌、呂伊萱、鍾麗華、陳鈺馥／台北報導〕前總統府資政吳澧培昨點名行政院長林全不適任，應為執政一百天的執政不力下台，甚至說「林全不下台，總統蔡英文沒有明天」等語，林全回應時不以為然地說，「這要看是誰來請我下台」，「如果該我負起責任，我當然一定要負責任」。

李大維：任何職務都全心付出

吳澧培除點名林揆下台，也直言外交部長李大維主張一中原則與九二共識，此人事案完全不恰當，對此，李大維回應表示，他從事任何職務都是全心付出，做最大的努力。

總統府發言人黃重諺表示，吳澧培是民進黨內很重要的前輩，過去在外交上對國家有很大的貢獻，「他個人的意見，我們尊重」。

府：尊重吳澧培個人意見

對於吳澧培的批評，民進黨立委張宏陸表示，吳澧培一生都在為台灣土地發聲，他是站在最無私的角度建言，會提建言其實是憂國憂民，新政府以後用人時，可多聽聽台派大老的意見，才不會像現在許多用人讓人摸不著頭緒，引發多所質疑。

張宏陸也說，台灣存在國家認同的問題，但用人也不能只看藍綠背景評斷好壞，外交部長服務對象是中華民國政府，要在國際替台灣發聲，若未來李大維沒有辦法執行新政府的外交政策時，才應馬上換掉，目前國家百廢待舉，內閣團隊也剛執政不久尚不須馬上換人。

民進黨立委蔡易餘認為，行政院當初擔心政務官叫不動底下事務官，政務官會被官僚綁架，在任命閣員時相當保守，的確用人有些不完美之處才會被批判，執政團隊可好好思考未來人事異動。

綠委：林全還不到下台地步

蔡易餘說，外界應給內閣團隊多點時間，相信一定可以做出成績，若真的無法讓外界滿意，屆時再換人也不遲，至於林揆表現不到需要下台地步。

民進黨立委蔡適應則說，相信李大維知道新政府的外交路線，他會願意接下職務，相信會忠誠執行總統的外交政策，目前需改變的是思考國家政策、外交路線問題，當路線確定，質疑聲浪就會比較小。

時代力量立委徐永明則指出，李大維過去支持九二共識非常清楚，關鍵是蔡總統的外交政策方向，台派領袖吳澧培會提及與吳釗燮的對話，無非是想對外交政策方向提出建言，希望新政府不要延續國民黨的老路。

徐強調，林全內閣被外界批評又老又藍，李大維就是其中一人，吳澧培不滿政府人事沒新氣象，蔡總統可檢討維持現狀的政策，因為該政策真的能讓台灣在國際社會有發聲的空間，真能走出一條路嗎？