吳澧培批蔡用錯人 要林全下台

2016-08-31

〔記者蘇芳禾／台北報導〕蔡英文總統執政滿一百天，支持度卻下滑，前總統府資政吳澧培昨天認為，行政院長林全的團隊是「雜牌軍」，林全絕對要下台，不然蔡英文總統沒有明天。他也批評蔡總統任用的完全是前朝的人，是「請鬼拿藥單」，用人錯誤就不會有改革。

轟林全團隊是「雜牌軍」

吳澧培對蔡總統喊話表示，「你是為歷史做總統， 不是為自己這幾年做總統。」

吳澧培昨天上午接受廣播專訪時重批林全，下午更在接受媒體訪問時，點名外交部長李大維以前在陳水扁政府任內，「什麼事都不做」，包括每次參加美國祈禱早餐會，李大維都不講話，「從頭到尾沒有為國家講話，只是陪著」。陳水扁說要廢國統會，還有中國要弄反分裂國家法的時候，李大維都沒講話。

吳澧培說，小英過去就任一百天來，好像完全信任林全，而李大維、國防部長馮世寬、陸委會主委張小月都是國安團隊，這三位與蔡英文理念應該不合，因為小英主張「維持現狀」，但這三位都是「一中原則」和兩岸「九二共識」，若理念不合，怎麼期待他們為蔡打拚？

林全不下台 蔡沒有明天

吳澧培認為，不能因為要做全民的總統，所以好像變成分贓一樣，民進黨、國民黨與親民黨各分幾個，「你們搞錯了！你要執行你的理念！」

對於林全，吳澧培直言，林全絕對用不得、絕對要下台，不下台蔡英文沒有明天；林全在經濟方面沒作為，非常保守，經濟很不好時有三把箭，公共投資、寬鬆政策、經濟架構改變，但林全都不是這樣的人，沒有魅力怎麼做領袖？「行政院長沒換怎麼行？」

吳澧培說，還有國營事業一直被詬病，要用專才、有能力的人去做，到現在也不改，「中油台電如果現有的人做得那麼好，為什麼馬英九做得那麼不好？」

吳澧培說，突發事件不能拖拖拉拉，要展現領袖魅力和魄力，馬上適當解決，如雄三飛彈誤射、華航罷工等好多突發事情，「很多是前朝的問題，但處理不好就歸罪你。」林全團隊中，有些是他的班底，有些是民進黨不得不塞進來幾個人，他是雜牌軍，林全沒辦法指揮。

不滿用李大維 與姪吳釗燮絕交

被問到是否因為李大維出任外交部長，而與姪子國安會秘書長吳釗燮不講話？吳澧培說，吳釗燮很欣賞李大維，以前他對吳釗燮講過，李不是綠營可用的人，當時吳釗燮回答，「除了我本人，他 （李大維）是最適合的人。」吳澧培說，吳釗燮不認為綠營有適當的人可當外交部長，在這之後兩人絕交，完全沒講話，也就沒和蔡總統溝通了。