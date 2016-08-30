李全教議員是否當選無效 今二審定讞

2016-08-30

〔記者王俊忠、蔡文居／台南報導〕停職中的南市議長李全教，其市議員選舉當選無效之訴，將於今天下午二審宣判，一旦李全教被判當選無效，李的議員資格不存在，議長也將改選；如李被判當選有效，則保住議員與議長資格。

李全教一○三年底選上議員，並奪下議長寶座，一連串官司卻接踵而至。議員選舉對手王峻潭與台南地檢署都對他提出當選無效之訴；南檢也以議長選舉涉及賄選起訴李。

當選無效之訴部分，今年一月二十一日一審判李全教敗訴，李上訴二審，台南高分院將於今下午三點宣判。因為當選無效是二審定讞，今宣判結果將牽動台南府會政治情勢演變。

刑事部分，李全教涉及議員賄選，獲南檢不起訴，但高分檢發回南檢續查；議長賄選部分，今年四月二十二日一審判刑四年有罪、褫奪公權五年。

今天二審結果宣判，如果判決李全教當選有效，李仍具有議員及議長身分，但由副議長郭信良代理議長職務；若判當選無效，依法由議會議決補選議長。

台南市議會現有五十五席，民進黨團成員有廿五席，國民黨及無黨籍則有卅席。如果李全教當選無效，則由同選區的民進黨候選人王峻潭遞補議員，席次將變成民進黨團廿六席，國民黨及無黨籍廿九席。

而台南市議會如果補選議長，也將適用地方制度法新修訂的「李全教條款」，採記名投票，這對佔議會多數的民進黨較為有利。