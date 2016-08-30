涉賄選判四年 中市議員林素真遞補又判無效
2016-08-30
〔記者楊政郡／台中報導〕台中市第二屆市議員選舉第一選區國民黨楊永昌，因涉及賄選，被判當選無效，由無黨籍的落選頭林素真遞補，但她去年八月已因涉及賄選，被判刑四年（上訴高院中），台中地檢署及對手吳鶴鵬在她遞補後，也對她提起當選無效之訴，台中地院昨判決林遞補當選無效，此案仍可上訴。
仍可上訴高分院
判決書指出，林素真參加前年底台中市議員選舉，涉嫌與大安區西安里長黃俊彥（落選，判刑四年六月）一起買票，一票兩千五百元，其中五百元由林素真出，林素真早在去年八月被判刑四年。但林當時落選，檢方及對手沒對她提起「當選無效」之訴。
不過，同選區當選的楊永昌，因賄選案被判當選無效定讞，由落選頭林素真在今年二月二十二日遞補。外界則認為是場政治鬧劇，「拉下一個賄選的，又遞補一個買票的！」
不過，台中地院選舉法庭對於已有刑事判決在前的「當選無效」之訴，竟仍仰望高院刑事判決，但台中高分院宣判日期一再拖延，因當選無效案件司法院有一審限期六個月的訓示，台中地院選舉法庭只好趕在將滿六個月前宣判。
此案仍可上訴台中高分院選舉法庭，法官一樣有六個月審理時間，外界紛紛猜測，林素真還可以再當市議員多久？也期盼台中高分院選舉法庭能速審速決。
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