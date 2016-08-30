立院913開議 林全施政報告

2016-08-30

〔記者蕭婷方／台北報導〕立法院長蘇嘉全昨邀集朝野黨團進行協商，決定立法院第九屆第二會期將於九月十三日開議。新會期將審查中央政府總預算案及處理大法官人事同意權案，國民黨揚言將「強力監督」，並持續追打一例一休等爭議案；民進黨團總召柯建銘則表示，國民黨再蓄意杯葛法案、背離民心，恐淪為國會第三大黨。

蘇嘉全表示，九月十三日開議日當天會邀請行政院長林全赴國會報告並備詢，九月十九日各委員會便會進行召委選舉；此外，總預算案、特別預算案、國營事業預算案、司法院正副院長與大法官的同意權行使，都是第二會期要處理的，「將會是非常忙碌的會期 」。

明年度中央政府總預算案已經陸續送達立法院，國民黨團日前動員各立委辦公室，提出預算刪減案。國民黨團總召廖國棟昨受訪時堅定重申立場，表示會「強力嚴格監督」。

民進黨團總召柯建銘回應說，二○○○年民進黨少數黨執政，國民黨也慣於以此手段進行杯葛，曾發生總預算案拖延半年的先例，到時候「會見招拆招」。

此外，根據一○六年度中央政府總預算案，其中台灣省政府、台灣省諮議會、福建省政府等三個虛級化機關，歲出編列了二億八千萬元。時代力量黨團總召徐永明昨表示，將提案「割盲腸」，要讓盲腸機關預算歸零。

朝野立委曾批評，台灣省政府最重要的工作僅是負責光復節的慶祝活動，福建省政府則是表揚優良教師及應屆畢業生、金馬地區的僑民服務。過去都有立委提案要刪除這三個盲腸機關，但預算仍是連年編列。

徐永明不諱言表示，對預算編列「感到非常失望」，雖難以立即修憲割除盲腸，但時代力量仍會在預算審查時，提案刪除三機構預算，讓預算歸零，同時提出附帶決議，要求機構編制內的公務人員逐年縮編，轉調至其他公務機關。