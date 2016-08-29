花蓮市長補選後 加料演出… 段宜康為「鄙視」選民道歉 徐榛蔚促辭立委

2016-08-29

〔記者王峻祺、鍾麗華、呂伊萱、林良昇／綜合報導〕花蓮市長前天補選由國民黨籍魏嘉賢勝出後，綠委段宜康在臉書貼文，「我可以假裝尊重選舉的結果；但我沒辦法假裝不鄙視那些選民」，隨後雖緊急刪文，並在昨天為不當發言道歉，但藍營立委徐榛蔚昨召開記者會，要求段除要向花蓮民眾道歉，還應辭掉立委，將選票退還給花蓮人。

段宜康昨在臉書上為不當發言道歉，但他也意有所指地說，「為讓一向主導買票的政黨，在投票後還繼續追打民進黨的候選人，令我們的支持者難堪道歉」。

蕭美琴向段反映「花蓮人都無法接受」

花蓮綠委蕭美琴則在臉書上說，當晚第一時間就向段反映，「這樣的說法，花蓮人都無法接受，尤其對長期支持我們且不離不棄的花蓮鄉親不公平」。

「對花蓮鄉親，我和民進黨只有感恩！」蕭美琴說，張美慧（民進黨花蓮市長候選人）從喪夫到決定參選只有兩個多月，雖然佩服她願意在悲痛中承擔，但不得不承認經營時間很短，無法獲得選民信任，強調「我當年首次補選也是一樣」。她並說，「深耕就有機會，謙卑才能進步」；從政者需接近土地，接近人民；感恩每一個批判，珍惜每一個鼓勵。

徐榛蔚則痛批，段宜康以「朕即天下、萬民服從」的威權式心態霸凌花蓮人，遺憾段在人民行使權利後，用粗俗言語羞辱花蓮人，花蓮人永遠都不會忘記。

花蓮市長當選人魏嘉賢也說，選賢與能本來就是要尊重民眾的選擇，不論勝負都應該包容，並努力尋求「大眾」的支持與認同，不能如此傷害花蓮鄉親。

民進黨︰國民黨勿藉機挑起對立

民進黨發言人楊家俍昨則表示，選舉已結束，各方都應謹言慎行，國民黨也勿藉此挑起不必要的對立。他說，面對選舉結果，民進黨第一時間表示虛心接受並承認敗選，同時所有地方黨公職幹部也會配合立委蕭美琴，秉持已故田智宣市長的精神，持續努力，堅持改革，致力推動花蓮的重大建設與發展。

前總統李登輝昨受訪時說，選舉有贏有輸，民進黨在花蓮有些地方關係（經營）可能不如國民黨，但花蓮老百姓想什麼才是最重要的。至於段的說法，李則說，「不要講那個話」，因為（政治人物）要靠老百姓支持。

此外，國民黨原擬在花蓮市長補選勝選後乘勝追擊，昨晚於北市電影主題公園舉辦「活水計畫，千人入黨」活動，但因天候不佳，且未準備下雨天備案，最後決定延期。