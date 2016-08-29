台灣社：蔡執政 缺歷史感、方向感
2016-08-29
〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡英文總統執政滿一百天，台灣社昨舉辦「新政府執政初期觀察建議」記者會，台灣社社長張葉森認為，雖然新政府撤告太陽花、廢黑箱課綱、不當黨產處理條例立法、向原住民道歉等，逐步兌現選前承諾，但蔡英文總統沒有黨外歷練、社運參與不夠，缺乏歷史與方向感，呼籲蔡總統在改革過程中，應對價值恆久堅持，更需與理念目標相同者共同奮鬥不懈，才有成功的可能。
台灣社副社長余文儀說，蔡總統缺乏歷史感，對於台灣是怎麼樣走過來的，台灣的歷史背景，了解不夠深入，無法體認到台灣早就是獨立自主國家的事實，也連帶使得蔡總統的整個國家方向不明確，「常常聲稱在中華民國體制下，但中華民國會把台灣帶到哪裡去，其實大家心裡很清楚。」
張葉森表示，本土社團日前去見外交部長李大維，要求以台灣名義加入聯合國時，當時李大維滿口答應要一起努力，但他們一離開後，李大維就對外宣稱今年不推動，讓人感到憤怒與遺憾。
余文儀也說，蔡總統不積極推動入聯，還繼續被用一個不正確國名蓋在頭上，繼續這樣下去，「台灣像一個紅線壓制下的流浪國」。如果連以台灣名義加入國際組織都不敢做，只會扼殺台灣生機。
他建議蔡總統，未來無論在公開場合，或在參與國際組織上，應該用台灣名義，不要再用中華民國，越用中華民國，台灣越走不出去。
台灣北社副社長李川信表示，雖然蔡總統不談「九二共識」，否定一中原則，但做法可以更沉默，參加世衛大會時，其實可以不談「中華台北」。而這次剛結束的里約奧運，所有國家都是用自己的國旗、國名來參賽，台灣卻和難民隊一樣，都是拿奧會旗，也無法唱國歌，這是侮辱台灣人尊嚴。他呼籲國內應對參與奧運形成共識，正名為台灣奧委會、台灣隊，旗幟也應重新設計。
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