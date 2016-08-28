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拚黨部主委直選 藍中常委邀320黨代表凝聚共識

2016-08-28

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨九月四日將在中山樓召開全代會，有廿六位中常委提案修改黨章，主張目前由黨中央指派地方黨部主委的人事權，下放由全體黨員直選，並要求在通過後一年內實施。由於高層希望事緩則圓，這群「直選派」中常委昨在台中市舉辦黨代表聯誼餐會，有來自全國各地三百廿多位黨代表參加，先行凝聚全代會上一定要通過的決心。

直選派展現實力

提案人之一的國民黨中常委姚江臨在餐會上宣布，直選地方黨部主委，是黨內很多人已經奮鬥十幾年的目標，如果到時候連有六百多人連署的提案，黨中央都不願意處理，那就太離譜了，「如果當天案子不過，我就在中山樓自焚！」

黨中央盼事緩則圓

據悉，面對黨內要求直選地方黨部主委，藍營高層雖不反對，但盼事緩則圓，先做好配套。國民黨首席副主席詹啟賢日前表示，雖然這是好事，但過程應該「循序漸進」，畢竟過去都是中央下放資源給地方黨部，一旦直選地方黨部主委，如何把中央與地方的權利義務做更明確且平順運作的機制配套，目前國民黨完全沒有類似經驗，若不逐步推動，恐會亂掉。

提案主張修改國民黨黨章第廿六條有關直轄市、縣（市）級委員會主委、副主委以及評議委員任命方式，將現行規定地方黨部主委、副主委由中央黨部任命指派，評議委員由中央遴聘的規定，修正為地方黨部主委改由黨員選舉產生，有關參選資格另訂辦法，至於副主委則由主委報請黨中央核定聘任，評議委員由地方黨部報請中央核定後聘任，提案並要求黨章通過修正後一年內實施。

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