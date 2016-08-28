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上任100天談施政》新南向 蔡：依循市場法則

2016-08-28

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨政府重返執政滿一百天，蔡英文總統昨於電視專訪裡談到支持度下降問題時認為，目前與當選後一個月相比會有落差，現在是回歸一般正常運作，開始著手處理問題時，終究和選舉或就職時的高期待有落差，民調也因此會下降。

年金改革 現在是打基礎過程

對於新政府推動的改革引發不同意見，包括九月三日有退休軍公教人員要上街抗議年金改革，總統認為，過去討論年金，大家有不同看法，要讓將來討論有意義，必須要有一致事實基礎，這段期間，是打基礎的過程。

在被問到司法院正副院長重新提名，是否讓總統感到受挫？蔡總統則說「應該還好啦」，只要社會與她的目標是一致的，需要調整就調整。

針對政府力推的新南向政策，總統認為，「還是依市場法則」，違背市場法則的話，再怎麼鼓勵台商都不會去，符合市場法則的話，不管有沒有人鼓勵或有沒有人阻止，相信台商都會去，政府是用政策讓市場法則運轉更順暢，讓更多人考慮東南亞的機會。

有關中國觀光客來台情況，總統說，從上一個政府到現在，其實兩岸都有在想，結構是不是要稍微轉一下，例如多增加自由行，這段期間來看，自由行沒有減少、是有增加。

總統並認為，旅遊團已到了轉型時候，以前的一些觀光產品，七天遊台灣一圈，每天趕行程，巴士司機和遊客都很辛苦。

被問到中國切斷溝通管道如何處理旅遊問題？蔡總統回答，兩會（海基會和海協會）正式沒有，小兩會（台旅會和海旅會）還是有溝通。

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  • 蔡英文總統（記者廖振輝攝）

    蔡英文總統（記者廖振輝攝）

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相關關鍵字： 執政百日 年金改革 新南向 蔡英文
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