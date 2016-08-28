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轉型正義工程》學者籲建構歷史衝突地點資料庫

2016-08-28

公開威權史實 讓社會自我療癒

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台大歷史系教授花亦芬昨在「人民直選總統暨台灣民主發展廿週年」研討會上表示，台灣可仿效國外經驗，利用谷哥地圖定位，建構歷史衝突地點資料庫，如嘉義某棵大樹下曾發生什麼事情，讓威權時代的歷史記憶公開、社會自我啟蒙，回顧過去庶民生命歷程傷痕。

花亦芬：轉型正義非清算和報復

花亦芬認為，社會應營造一個安全感氛圍，讓加害者及家屬願意訴說歷史，轉型正義不必當成清算和報復的工作，德國近年透過精神醫學方式，讓有創傷症候群的加害者抒發過去，台灣執行轉型正義也要重視心靈層面。

這場研討會由李登輝基金會主辦，在討論「憲政改革、轉型正義與民主鞏固」議題時，花亦芬指出，過去因國民黨統治，台灣未曾開展加害者集團的研究，應借鏡德國經驗著手進行，讓轉型正義全面落實。

此外，在討論台灣財稅問題時，穩懋半導體董事長陳進財表示，中國有「窮台計畫」，要讓台灣老百姓變窮，這樣處理兩岸問題就可手到擒來，過去八年來國共兩黨互相配合，用租稅政策把台灣搞窮、搞垮，新政府應趕快改稅制。

陳進財說，企業不願投資台灣，關鍵是變調的營利事業所得稅與綜合所得稅「兩稅合一制」，金融帳連廿四季淨流出，企業報酬被課重稅，不願在台投資，直接影響經濟發展，他建議政府應建立公平合理的稅制，立即廢除兩稅合一，採取股利分離課稅廿％。

財信傳媒董事長謝金河提醒，房地合一稅已壓垮台灣房市，讓房地產市場凍僵；民進黨政府若不稅改，繼續維持國民黨錯誤的稅制政策，政權恐無法維持太久。

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  • 「人民直選總統暨台灣民主發展廿週年」研討會，國會觀察基金會董事長姚立明(中）與台大歷史系教授花亦芬談轉型正義。（記者陳鈺馥攝）

    「人民直選總統暨台灣民主發展廿週年」研討會，國會觀察基金會董事長姚立明(中）與台大歷史系教授花亦芬談轉型正義。（記者陳鈺馥攝）

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