蔡：民主深化棒子 新政府會接下

2016-08-28

李登輝：台灣終將走向正常化國家

〔記者蘇芳禾／台北報導〕李登輝基金會昨舉辦「人民直選總統暨台灣民主發展廿週年」研討會，蔡英文總統在會中致詞表示，廿年前台灣人民完成總統直選，廿年後的今天，新政府會把民主深化的棒子接下來，繼續走下去；至於執政後所面臨的問題，蔡強調，她有信心，這些問題可以一項一項被解決。

蔡：上任後許多危機 有信心一項一項解決

前總統李登輝認為，民主台灣將以更堅定的步伐，走向正常化國家的目標，最後成為一個完全的民主國家。

蔡總統和李登輝一起進入會場，觀賞由基金會製作的李登輝紀錄片精華片段，這是兩人在五二○就職晚宴後，首度一同出席公開場合。

蔡總統推崇李登輝在台灣民主化過程中的成就，指廿年前李登輝當選首任民選總統，相信「李登輝時代」，這五個字，在台灣的民主化歷史中，有他特殊的意義；蔡表示，廿年後的今天，新政府會把民主深化的棒子接下來，繼續走下去，「希望過廿年後來看，我們也立下重要的里程碑。」

轉型正義 台灣民主最後一哩路

蔡總統也說明，政府正進行政治改革工程，「因歷史議題而出現嚴重分歧的社會不可能團結」，轉型正義工作可幫助政治跳脫情緒化惡鬥，回歸理性政策對話，這是台灣民主化還沒走完的最後一哩路。

蔡總統說，五二○以來，發生很多危機事件，有些是純粹意外，有些是這個國家結構性缺陷，她有信心，這些問題可以一項一項被解決，因為她相信執政團隊，更相信台灣人民以及台灣的民主。

至於高齡九十四歲的李登輝，由隨行人員攙扶上台，並坐著念稿，但台下報以熱烈掌聲。

李登輝說，他欣見台灣今年有第三次政黨輪替，但每次的輪替經驗顯示，台灣並沒有真正穩定的政治形勢，令大家感到憂心忡忡。

李登輝又表示說，台灣雖然已實施民主制度多年，但許多人還存有威權心態，當這些人掌握了政府、權力之後，就會表現出「贏者全拿」的心態，完全忽視其他人的意見。人民則對民主失去信心，甚至連維護民主的意願也在流失。

不過，李登輝表示，雖然台灣現在面臨內部民主制度失靈，外部中國統戰壓迫的危機，但他仍然要樂觀預測，台灣民主的威脅並不是致命的，「只要我們對民主價值沒有失去信心、民主運作不脫離常軌、法治秩序有效健全起來，二千三百萬人終將把認同台灣視為理所當然。」