花蓮市長補選 國民黨魏嘉賢勝出
〔記者王峻祺、王錦義、游太郎、蘇芳禾、施曉光／綜合報導〕民進黨花蓮市長田智宣五月底病逝，因剩餘任期超過一半，依法須辦理補選，民進黨推出田的遺孀張美慧參選，國民黨則由縣議員魏嘉賢披掛上陣，選舉結果昨天出爐，魏嘉賢得票一萬七九二三票，張美慧一萬三九五八票，兩人得票差距近四千票，國民黨成功奪回花蓮市的執政權。
魏嘉賢得票率53.8％ 張美慧41.9％
花蓮市長補選共有魏嘉賢、張美慧、無黨籍黃進發、洪士閔及許願神等五人參選，投票率為四十．八七％，魏嘉賢一萬七九二三票、得票率五十三．八％；張美慧一萬三九五八票、得票率四十一．九％；黃進發七六八票、許願神二二三票、洪士閔二一二票。
民進黨得票率成長 突破藍綠七三比版圖
儘管張美慧敗選，但張美慧得票率達到四十一．九％，其實已突破過去藍綠七三比的版圖，也比上次蔡英文總統在花蓮市的得票率三十九．五％還高，對民進黨而言，得票率反而成長。
由於這是民進黨五二○執政後，被藍綠視為指標性的選舉，蔡英文總統要求高雄市長陳菊、台南市長賴清德、台中市長林佳龍、桃園市長鄭文燦、部會首長及立委利用假期到花蓮，為張美慧拉抬聲勢；國民黨除主席洪秀柱五度前來花蓮輔選，包括前副總統吳敦義、前行政院長郝柏村父子及立委輪番前來駐點，輔選規模不輸縣市長選舉。
魏嘉賢在國民黨副主席郝龍斌、立委徐榛蔚陪同下，發表當選感言，強調自參選後，一路遭到「魏家負面傳聞」攻擊，也背負著國民黨「不能輸」的壓力，他認為能夠勝出，主要是擔任三屆縣議員，累積十年問政資歷，加上花蓮市政治結構藍大於綠，才能夠擊敗可敬對手張美慧。
魏嘉賢說，他除延續田智宣任內的市政建設，也會兌現政見，打造花蓮市成為「友善宜居、安全便捷、族群共榮、觀光活力、幸福快樂」的陽光健康城市。
落敗的張美慧表示，過去田智宣為花蓮市民服務、建設的精神、理念，希望魏嘉賢能夠延續，感謝所有投票給她的選民，「美好的一仗已經打過」。
張美慧說，對手強打「藍綠對決」，把單純的地方補選，拉到藍綠對抗，她是政治素人首次參選，短短的時間內全力以赴，能有這樣的成績，雖敗猶榮。
民進黨：承認敗選 虛心檢討
民進黨發言人王閔生表示，民進黨虛心接受這樣的選舉結果，承認敗選，儘管現實不盡如人意，但民進黨追求清廉勤政的價值不會改變，未來會堅持改革，致力推動花蓮的重大建設與發展。
國民黨：勝選有助提升藍軍士氣
國民黨秘書長莫天虎則解讀國民黨能打贏這場選戰，絕對有政治上的意義，並對提升藍軍士氣，有很大的幫助；文傳會主委周志偉表示，他希望民進黨要記取這次選舉所反映出的不滿民意，不是全面執政，就可以為所欲為。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 恆春鬼月驚現浮屍？ 警搶救後才知是...
- 數百機車占路搶抓暴鯉龍 駕駛怒飆粗口
- 〈愛情這檔事〉約 定
- 劉香慈痛毆王瞳 打到微血管破裂
- 機捷拚通車 昨非今是？
- 超跑隨便開還很賺 藍寶堅尼開20米 3千萬被捲走
- 開學前動漫祭 2天估吸7萬人次
- 嚴德發11月屆齡 軍方首長將調整
- 盧一哥美網首輪 強碰211公分魔王
- 黑潮發電測試成功 我獨步全球
- 謝淑薇祝福失效 莊佳容新海芬女網亞軍
- 朵朵小語 暗影之比要
- 北台南家扶頒助學金 1001生受惠
- 試乘體驗 A1站預辦登機托運行李 流暢不卡卡
- 〈徵文啟事〉我選的洗衣劑
- 《健康聚寶盆》膝關節「老」積水 找原因最重要
- 萬榮鄉長補選 張秋美711票勝出
- 出國停車堵門5天 店家氣踹車反挨告
- 三、四級資安事件 立即通報政院
- 〈徵文大拼盤〉這個不懂 那就落伍囉
- 看護陪伴 李宜昀當病嬤的大樹
- 史實不被遺忘 卡拉社迫遷紀錄片殺青
- 只剩3天不會再延 住宅補貼申請 估破萬件
- 投票率未過半 否決南澳鄉長罷免案
- 藉學佛竊同修 假義工盜刷71萬
- 八大基礎建設 將強化資安防護
- 蔡健雅大秀舞姿 戳Jolin胸問真假
- 08/28 各報重點新聞一覽
- 自由廣場》該查不查 如此審計監察
- 飛行傘玩家 虎頭山遇亂流摔死
- 〈活動看板〉說故事人初階培訓
- 正確剪趾甲 掰了凍甲
- 竹圍彩虹橋變滑水道 民眾嗨翻天
- 單引擎飛機環球 澳洲18歲少年創紀錄
- 不當「詹皇」 詹子賢︰叫我詹ㄟ
- 巴西國會員工看政客「骯髒、自私、貪污」
- 自由廣場》最怕董事不懂事
- 〈看門道評味道〉菜飯香 再來一碗
- 孟加拉警方 擊斃咖啡廳恐攻案主謀
- 賭場臉書攬客 標榜附按摩椅、停車位
標題：花蓮市長補選 國民黨魏嘉賢勝出
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email