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花蓮市長補選 國民黨魏嘉賢勝出

2016-08-28

〔記者王峻祺、王錦義、游太郎、蘇芳禾、施曉光／綜合報導〕民進黨花蓮市長田智宣五月底病逝，因剩餘任期超過一半，依法須辦理補選，民進黨推出田的遺孀張美慧參選，國民黨則由縣議員魏嘉賢披掛上陣，選舉結果昨天出爐，魏嘉賢得票一萬七九二三票，張美慧一萬三九五八票，兩人得票差距近四千票，國民黨成功奪回花蓮市的執政權。

魏嘉賢得票率53.8％ 張美慧41.9％

花蓮市長補選共有魏嘉賢、張美慧、無黨籍黃進發、洪士閔及許願神等五人參選，投票率為四十．八七％，魏嘉賢一萬七九二三票、得票率五十三．八％；張美慧一萬三九五八票、得票率四十一．九％；黃進發七六八票、許願神二二三票、洪士閔二一二票。

民進黨得票率成長 突破藍綠七三比版圖

儘管張美慧敗選，但張美慧得票率達到四十一．九％，其實已突破過去藍綠七三比的版圖，也比上次蔡英文總統在花蓮市的得票率三十九．五％還高，對民進黨而言，得票率反而成長。

由於這是民進黨五二○執政後，被藍綠視為指標性的選舉，蔡英文總統要求高雄市長陳菊、台南市長賴清德、台中市長林佳龍、桃園市長鄭文燦、部會首長及立委利用假期到花蓮，為張美慧拉抬聲勢；國民黨除主席洪秀柱五度前來花蓮輔選，包括前副總統吳敦義、前行政院長郝柏村父子及立委輪番前來駐點，輔選規模不輸縣市長選舉。

魏嘉賢在國民黨副主席郝龍斌、立委徐榛蔚陪同下，發表當選感言，強調自參選後，一路遭到「魏家負面傳聞」攻擊，也背負著國民黨「不能輸」的壓力，他認為能夠勝出，主要是擔任三屆縣議員，累積十年問政資歷，加上花蓮市政治結構藍大於綠，才能夠擊敗可敬對手張美慧。

魏嘉賢說，他除延續田智宣任內的市政建設，也會兌現政見，打造花蓮市成為「友善宜居、安全便捷、族群共榮、觀光活力、幸福快樂」的陽光健康城市。

落敗的張美慧表示，過去田智宣為花蓮市民服務、建設的精神、理念，希望魏嘉賢能夠延續，感謝所有投票給她的選民，「美好的一仗已經打過」。

張美慧說，對手強打「藍綠對決」，把單純的地方補選，拉到藍綠對抗，她是政治素人首次參選，短短的時間內全力以赴，能有這樣的成績，雖敗猶榮。

民進黨：承認敗選 虛心檢討

民進黨發言人王閔生表示，民進黨虛心接受這樣的選舉結果，承認敗選，儘管現實不盡如人意，但民進黨追求清廉勤政的價值不會改變，未來會堅持改革，致力推動花蓮的重大建設與發展。

國民黨：勝選有助提升藍軍士氣

國民黨秘書長莫天虎則解讀國民黨能打贏這場選戰，絕對有政治上的意義，並對提升藍軍士氣，有很大的幫助；文傳會主委周志偉表示，他希望民進黨要記取這次選舉所反映出的不滿民意，不是全面執政，就可以為所欲為。

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  • 花蓮市長補選結果昨出爐，勝出的國民黨候選人魏嘉賢（右二）由家人陪同召開記者會，強調會兌現政見，打造花蓮市成為陽光健康城市。（記者王峻祺攝）

    花蓮市長補選結果昨出爐，勝出的國民黨候選人魏嘉賢（右二）由家人陪同召開記者會，強調會兌現政見，打造花蓮市成為陽光健康城市。（記者王峻祺攝）

  • 民進黨花蓮市長候選人張美慧（中）在敗選後，由競選幹部陪同召開記者會，除感謝投票給她的選民，也說「美好的一仗已經打過」。（記者王錦義攝）

    民進黨花蓮市長候選人張美慧（中）在敗選後，由競選幹部陪同召開記者會，除感謝投票給她的選民，也說「美好的一仗已經打過」。（記者王錦義攝）

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