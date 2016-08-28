星期專論》遷校遷村，最後是無處可遷！

2016-08-28

◎南方朔

污染已成了近代最嚴重的問題之一，但污染問題卻因為太過複雜，因而在政治上及知識上有許多盲點：

解決污染問題 輕上游重下游

（一）污染問題最上游的乃是污染源。但污染源通常都是大老闆和大廠商，所以政府對污染源的管制通常都會鬆懈，而污染源的問題由於涉及大老闆和大廠商，它也經常和社會的反商情緒混在一起，於是在輕重緩急及真相的虛實上就常常亂成一團。污染的上游問題因而常常無法搞定，當上游的污染源無法搞定，政府的角色及下游的人民問題就會失去客觀性，治絲益棼。

（二）由於污染源乃是上游的源頭問題，但因上游無法解決，遂養成政府輕上游、重下游的習慣。政府對河川的污染不去取締污染的廠商，只會要求下游的民眾注意飲用水的安全；對於上游的污染源掉以輕心，卻只會要求下游的民眾遷校遷村。這種輕上游，只會在下游問題上動腦筋的習慣，乃是扭曲了社會的正義，污染源責任反而比較小，下游的民眾反而承受了最多不是由他們所製造的責任。

對於六輕石化工業區的空氣污染，這也是個歷有年所的老問題，最近衛福部針對國家衛生研究院的研究報告，確認對學童健康有不利影響，因而決定將雲林橋頭國小許厝分校遷校至豐榮國小。此案最後由行政院長拍板定案。此案有國衛院的報告，看起來振振有詞，似乎行政院的決定也很有道理，但如果細究，則人們卻可發現到它其實並不周延，它在知識上和政治上有太多盲點：

（一）硫代二乙酸的來源多樣，國衛院的報告其採樣令人質疑，三年前在離六輕兩公里的舊校區驗血、驗尿，學童體內的硫代二乙酸是兩年前到新校舍的三倍，而新校舍離六輕僅九百公尺，因此國衛院的報告及取樣難以服眾，國衛院的報告顯然是有瑕疵的報告。

急躁草率處理 牽動更多問題

（二）自從國衛院的報告公布後，距離六輕僅一條濁水溪的彰化縣大城鄉立刻就有了意見。彰化環保聯盟表示，大城鄉對六輕空污感受更為強烈，因此，大城鄉所有國中小學生更應追蹤硫代二乙酸及重金屬濃度。彰化縣教育處長表示，大城鄉頂庄國小距離六輕約五公里，因此衛福部應將頂庄國小納入調查，如果學童尿液中的硫代二乙酸濃度偏高，也應考慮遷校。由這些後續的發展，已顯示出國衛院盯著許厝分校，行政院草率的決定遷校後，它其實已等於替六輕石化工業區延伸出一連串的遷校風波，而許厝分校所在地的中興村長也指出，如果許厝分校的學童有問題，那麼整個中興村應該都有問題，這是否意謂著「整個中興村都應該遷村？」因此許厝分校的遷校，等於是替六輕石化工業區打開了遷校遷村的「潘朵拉的盒子」？六輕石化工業區對雲林的水產養殖業影響極大，六輕對水產養殖業的影響，也成了遷校風波的未爆彈！

（三）許厝分校遷校到豐榮國小，目前學生家長已集會，反對遷校。根據報導，家長們的意見其實是很中肯的，六輕石化工業區的污染問題，最核心的問題乃是污染源上游的問題，無論國衛院或行政院都不能草率行之，如果要研究，在方法論及相關的關係上也應周延。因此家長們要求要有第三方公正單位介入研究、重建公信力。由家長們的這些意見，的確顯示出，這次許厝分校的遷校風波，實在是替我們的環保單位、公衛單位及行政機構上了重要的一課。類似於六輕石化區這種大型的污染，政府就要有良好的上游管理，如果想要突出其中的某一種問題，那麼也必須方法妥當，操作起來才能無懈可擊，但我們的政府這次卻顯然太急躁草率了，於是一個遷校問題遂牽出一連串的遷校遷村問題，所謂的治絲益棼，解決不了小問題，反而牽動出更多問題。為了一個許厝分校問題，鬧得人人反對，行政院以為自己是做了一件好事，但因為方法論及思慮不周，政府卻打了自己的臉！

管理好上游污染源 才是正途

台灣在近代國家中，對於污染問題及公害問題可算是相當無能的一個。台灣的政府對污染源的管控及懲罰已近乎無為而治，司法對於這種案件也都相當草率，不可能重判，越南對台塑河靜鋼廠排放廢水會處罰五億美元，這種事台灣就不可能發生。六輕石化工業區近年來事故不斷，但台灣政府每次都是鬧一鬧就過了，台灣對污染源及公害源的管控及懲罰乃是最鬆散的。就以塑化劑問題為例，消基會求償七十八．七億元，但一審只判廠商賠償一百廿萬元，二審只增加到三百九十五萬元，台灣對於污染及公害的管控及懲罰，和業者從污染及公害中的獲利完全不成比例，除非有一天這種遊戲規則被全部改變，否則台灣談反污染、反公害只是虛言！

六輕石化工業區乃是個污染的陳年舊案，對這種案件，管理好上游的污染源這種上游問題才是正途，不能讓無辜的民眾概括承受一切害處，遷校或遷村是人民不能接受的，因為到了最後，人民就會發現已無處可遷！

（作者為文化評論者）