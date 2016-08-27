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馬朝顧問推馬爭和平獎 馬辦潑冷水︰此事不合宜

2016-08-27

〔記者施曉光／台北報導〕一群馬政府時代的國策顧問、資政，為了幫去年「馬習會」的兩位主角—中國國家主席習近平、台灣前總統馬英九爭取諾貝爾和平獎，昨召開「推舉馬習爭取諾貝爾和平獎籌備會」。前國策顧問林水吉指出，預定十月底或十一月中旬前就會正式提出，他並透露，上月底，大家二度拜會馬提及此事，馬當時「充滿微笑、希望與期待」。

不過，此說隨即被馬英九辦公室潑冷水、打臉，發表聲明指出，馬英九事前完全不知，認為此舉非常不合宜。

馬英九辦公室指出，馬英九卸任後，劉盛良、林水吉等確實曾來訪，表達要推動馬角逐諾貝爾和平獎，馬感謝他們的好意，但不斷強調、也非常清楚地當面告知這些人，「此事並不合宜，也不鼓勵他們做這件事。」

馬辦強調，馬英九感謝國策顧問長久以來對國策的建言，但這件事情並不合適，也希望國策顧問們能尊重他的想法。

對於馬辦聲明內容，林水吉說，這與他們的理解沒有很大差異，馬英九確實有說「要低調」，「但也尊重我們」，所以仍會繼續推動這項工作。

據林水吉指出，馬英九在七月底與他們會面時，自我期許對此事要低調一點，並強調兩岸如果發生戰亂，會民不聊生，因此他猜想馬應該會有很多感想，在獲得諾貝爾和平獎後，會想跟大家述說。

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  • 馬英九辦公室發表聲明指出，馬英九認為爭取諾貝爾和平獎不合宜。（本報資料照）

    馬英九辦公室發表聲明指出，馬英九認為爭取諾貝爾和平獎不合宜。（本報資料照）

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