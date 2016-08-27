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花蓮市長補選今投票 決勝終點戰 藍綠大拚場

2016-08-27

〔記者王錦義、王峻祺／花蓮報導〕花蓮市長補選重頭戲「選前之夜」，藍綠陣營昨晚都以大遊行號召群眾、拉抬聲勢，地點也不約而同選在花蓮市最熱鬧的金三角商圈。由於選情緊繃，雙方支持者很容易在路上相遇，所以除了比人氣，連喇叭、道具等也要拚輸贏；警方擔心雙方支持者擦槍走火，特別在交會點以警力組成人牆，連鎮暴盾牌、高空攔截網都準備在一旁，增添不少緊張的氣氛。

張美慧︰捍衛田智宣清流價值

民進黨提名的市長候選人張美慧，訴求彰顯前市長田智宣善良、正直的價值，強調「補選不是藍綠對決，而是一場價值的選擇，清流的價值必須被延續，更必須被捍衛」。

國民黨候選人魏嘉賢則在黨主席洪秀柱、副主席郝龍斌及多名黨籍委員陪同下，沿途爭取民眾支持，呼籲藍軍集中選票，讓花蓮市重現「藍天」！

洪秀柱說，對選情審慎樂觀，但不到最後一刻，絕對不能掉以輕心，並懇託民眾保持團結氣勢，直到勝選，相信年輕有活力的魏嘉賢，絕對會是市民最好的選擇。

魏嘉賢︰集中選票讓藍天重現

魏嘉賢認為，失去中央執政的國民黨必須要團結，更要吸引年輕人才加入，自己這次代表參選，就是國民黨提攜花蓮優秀青年人才的證明。

他也強調，當選後將會延續已故市長田智宣未完成的工作，並努力消弭族群及黨派間的對立氛圍，與市民攜手讓花蓮市變得更好。

甫動完手術的寶島歌王余天，則到花蓮陪同張美慧走完這段辛苦的選舉路。他說，和張美慧都是癌症病人的家屬，能體會張美慧曾肩負的龐大壓力和痛苦，因此更加敬佩張美慧喪夫之痛未癒，即投入市長補選，延續前市長田智宣施政。

張美慧指出，田智宣生病期間，曾詢問田要不要辭職出國休養或國內旅遊，但他總是說「不要」，唯一想做的只有「回去上班」，就是這樣的精神，讓她覺得責任重大，一定要完成田對花蓮市民的承諾，拜託市民選對的人，讓正確、善良的價值延續下去。

立委蕭美琴則說，張美慧因田智宣罹癌的經驗，加上看見許多朋友都因自身或家人健康問題而影響生活，因此定下「健康城市」的競選主軸，就是希望大家都有安心的生活。現在要拜託所有握過田智宣雙手的朋友，都能成為張美慧的靠山，讓她可以當選做完田智宣的任期。

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  • 國民黨候選人魏嘉賢昨在黨主席洪秀柱、副主席郝龍斌陪同下，呼籲藍軍集中選票，讓花蓮市重現「藍天」！（記者王峻祺攝）

    國民黨候選人魏嘉賢昨在黨主席洪秀柱、副主席郝龍斌陪同下，呼籲藍軍集中選票，讓花蓮市重現「藍天」！（記者王峻祺攝）

  • 民進黨候選人張美慧昨號召群眾遊行造勢，訴求彰顯前市長田智宣善良、正直的價值，強調「補選不是藍綠對決」。（記者王錦義攝）

    民進黨候選人張美慧昨號召群眾遊行造勢，訴求彰顯前市長田智宣善良、正直的價值，強調「補選不是藍綠對決」。（記者王錦義攝）

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