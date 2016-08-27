| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

許宗力人事案》再任與連任 府：完全不同概念

2016-08-27

〔記者蘇芳禾／台北報導〕總統府即將公布司法院正副院長以及五位大法官之提名人選，對於內定司法院長提名人選許宗力遭質疑「再任」大法官可能違憲，總統府發言人黃重諺昨表示，法律上再任與連任是兩個完全不同的概念，如果當初修憲時有意禁止大法官再任，必定會明文規定。

黃重諺指出，憲法未明文限制「再任」，有論者以德國的相關規範來推論台灣大法官不得連再任，事實上德國聯邦憲法法院法的規定為「法官不得連任，亦不得再被選任」，是明文規定不得再任，與本國憲法狀況完全不同。依據當年參與修憲的前國代彭錦鵬教授的說法，當年修憲時的原意就沒有禁止再任。

黃重諺進一步指出，憲法禁止「連任」之理由，是避免產生誘因，讓大法官有討好「現任」執政者、影響審判獨立的問題。但若大法官卸任多年而再獲新任總統提名，則無此疑慮。

廣告
  • 總統府發言人黃重諺。（資料照,記者廖振輝攝）

    總統府發言人黃重諺。（資料照,記者廖振輝攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 司法院正副院長 司院許蔡配 許宗力
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
烤雞枕頭PIZZA
超可愛‧貓肉球甜湯
變身烘豆達人
鐵衣架妙用多
轉寄

標題：許宗力人事案》再任與連任 府：完全不同概念


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月27日‧星期六‧丙申年七月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.