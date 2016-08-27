許宗力人事案》再任與連任 府：完全不同概念
2016-08-27
〔記者蘇芳禾／台北報導〕總統府即將公布司法院正副院長以及五位大法官之提名人選，對於內定司法院長提名人選許宗力遭質疑「再任」大法官可能違憲，總統府發言人黃重諺昨表示，法律上再任與連任是兩個完全不同的概念，如果當初修憲時有意禁止大法官再任，必定會明文規定。
黃重諺指出，憲法未明文限制「再任」，有論者以德國的相關規範來推論台灣大法官不得連再任，事實上德國聯邦憲法法院法的規定為「法官不得連任，亦不得再被選任」，是明文規定不得再任，與本國憲法狀況完全不同。依據當年參與修憲的前國代彭錦鵬教授的說法，當年修憲時的原意就沒有禁止再任。
黃重諺進一步指出，憲法禁止「連任」之理由，是避免產生誘因，讓大法官有討好「現任」執政者、影響審判獨立的問題。但若大法官卸任多年而再獲新任總統提名，則無此疑慮。
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