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遭控曾侵權被判刑 羅承宗：與專業不衝突

2016-08-27

〔記者蕭婷方、施曉光／台北報導〕將於八月三十一日掛牌的行政院不當黨產處理委員會，成員又傳出爭議。國民黨立委楊鎮浯辦公室主任黃子哲昨指控，專任委員羅承宗曾因重製他人資料庫而遭判刑。羅承宗坦言有此往事，但強調這與專業沒有衝突。

黃子哲指控，羅承宗在二○一○年，因雇用工讀生登入「法源法律網」，複製「判解函釋」及「裁判書查詢」資料，涉侵犯他人智慧財產權，最後獲判六個月有期徒刑定讞、得易科罰金。

他批評，羅指控國民黨利用執政權力，以強占、廉租、廉買、高賣等手段，變相侵占國土，結果自己就抄襲、剽竊他人智慧財產，豈不是做賊的喊抓賊、請鬼抓藥單？那找詐騙集團來擔任委員也很合適。

國民黨文傳會主委周志偉表示，整份黨產委員會名單，因為綠油油先天不中立、不獨立在先，又因羅承宗曾遭判刑而荒腔走板在後，更加證明黨產處理委員會的爭議性，行政院應立即取消羅承宗的職務，以昭公信、以正視聽。

顧立雄： 不會更動人事案

顧立雄昨回應指出，這是多年前往事，與委員會的工作沒有衝突，「不會更動人事案」。他強調，依一般法律解釋，應於「所屬職務任內」有違法、失職行為才予解職。

羅承宗表示，他不是道德完人，並非刻意隱瞞，當年也因此案而對法律有新的理解。他強調，此事與專業沒有衝突，希望能回歸專業貢獻所長，「現在反而很輕鬆看待」。

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  • 行政院不當黨產處理委員會專任委員羅承宗（資料照，記者廖振輝攝）

    行政院不當黨產處理委員會專任委員羅承宗（資料照，記者廖振輝攝）

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