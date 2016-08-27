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李晏榕：討黨產非整肅 是民主化發展

2016-08-27

〔記者陳鈺馥／台北報導〕即將出任不當黨產處理委員會兼任委員的律師李晏榕昨日接受廣播節目訪談指出，自己無藍綠色彩，追討黨產是一個在歷史上值得參與的工作，這不是整肅國民黨，而是民主化正向發展重要課題。

老爸李焜耀勸「要低調」

曾代表社民黨參選立委的李晏榕說，兩週前顧立雄打電話詢問「有沒有興趣當兼任委員？」由於自己對轉型正義有興趣，欣然答應。父親前友達董事長李焜耀得知後，也只勸說要「低調一點！」

「可能考量黨派、性別平衡才找上我！」李推測，不當黨產委員會的委員對黨產議題都各有研究，自己雖沒專門研究黨產，但以前也關注轉型正義及受害人賠償議題，加上在法國念書時學左派理論，對轉型正義也滿有興趣，外界認為目前黨產委員會黨派色彩濃厚，找上不具藍綠光譜的她，也會有不同觀點。

「黨產處理對國民黨轉型很重要！」李認為，年輕人普遍認為國民黨沒有理想，外界也長期質疑國民黨員入黨是為了分一杯羹，黨產包袱非常大，可惜國民黨在選後沒有進行蝴蝶化蛹的動作，讓國民黨成為更清新的可能。

年輕國民黨員 不反對處理黨產

李強調，這不是整肅國民黨，而是民主化正向發展重要課題，國民黨能直接動用黨產是極少數人，許多國民黨人背負罵名，自己認識的年輕一輩國民黨員，其實對處理黨產不是都持反對態度。

李說，國民黨黨產在法律上轉了好幾手的財產移轉問題，以及附隨組織的認定，委員會已全體開過一次非正式會議，彼此互相認識，也對追討黨產的責任都有共識。

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  • 新任不當黨產委員會兼任委員的李晏榕（右）昨上廣播節目談黨產議題。（記者陳鈺馥攝）

    新任不當黨產委員會兼任委員的李晏榕（右）昨上廣播節目談黨產議題。（記者陳鈺馥攝）

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