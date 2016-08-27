總統府家庭日 千人擠爆

2016-08-27

總統府昨天舉辦一年一度的家庭日，近千名家屬、員工擠爆總統府。蔡英文總統則向總統府員工和家屬們說「多謝」，並呼籲總統府員工響應捐書活動，協助遭到尼伯特颱風重創的台東仁愛國小。（圖：總統府提供，文：記者蘇芳禾）