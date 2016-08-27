執政100天》學者籲憲改 讓總統權責相符
〔記者鄭鴻達／台北報導〕總統蔡英文執政將滿百日，但近期多起重大事件導致民調滿意度下降，前立委林濁水昨在一場座談會上直指，民國七十九年修憲後造成的破口，讓李登輝以降的總統權責不分，又權力不充分，終究須面對憲政破洞進行憲改。
台灣守護民主平台昨舉辦《執政百日，到哪裡抓怪？新政府執政百日之檢討》座談會，邀台大法律系教授顏厥安、陳昭如、台大國發所教授劉靜怡、中研院法研所副研究員邱文聰、東華大學公行系副教授石忠山、前立委林濁水等人，以憲政的角度探討。
顏厥安表示，他觀察到蔡總統及其政府深陷「價值迷網」、「憲政深淵」困境，民進黨應回歸轉型正義、民主人權及台灣主權等基本價值，且能穩定決策機制，釐清遇事時該處理的層級。
陳昭如：憲法未賦予直選總統直接施政權
陳昭如則建議，現行憲政制度下，未賦予直選的總統直接施政的權力，只得在憲政迷宮內，找可做事的小路，如創設年金改革等多個委員會的「民主外掛機制」出現矛盾，蔡英文身分究竟是總統或黨主席，終究得回歸憲政體制解決。
劉靜怡指出，蔡政府過去談要的是價值，但重點在施政時是否能落實，蔡總統是否真心相信這些價值且是否能堅持，若要堅持就不能平衡各方利益、討好各方，哪邊罵得大聲就出現髮夾彎，今日所遇問題，需務實看待、解決。
邱文聰表示，蔡政府在這一百天中，透露出現行憲法存在著不清楚的行政院長體制，其定位究竟是總統的ＣＥＯ或內閣總理，若要推動政策，又得在現行架構下創設許多外掛機制、違章建築，盼能貫徹總統的意志，但也造成政策施行權責不清。
林濁水則說，我國總統一方面看來有權，一方面卻又是政策出政院就寸步難行，前總統李登輝以降三任總統，雖然都很努力，但成果卻差很多，就是因為民國七十九年修憲後，造成總統權責不分、權力不充分，終究須面對憲政破洞來憲改，外掛作法只是權宜。
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標題：執政100天》學者籲憲改 讓總統權責相符
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