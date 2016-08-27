台灣智庫民調：執政100天 蔡英文滿意度48.5%
〔記者曾韋禎／台北報導〕蔡英文總統將就職滿一百天，台灣智庫昨日公布最新民調，雖滿意度仍有四十八．五％，但在國民黨支持者紛紛「歸隊」下，不滿意度攀升至三十八．四％。
台灣智庫昨舉行記者會公布最新民調。蔡英文的滿意度在就職兩週、滿月、兩個月、百日，分為五十二．四％、四十九．三％、四十九．一％、四十八．五％，呈微降之趨勢；但不滿意度卻一路攀升，分為十二．五％、二十二．六％、三十六％、三十八．四％，主要來自國民黨支持者的不滿，從三十六．八％激增至七十三％。
過半52％認同蔡有改革 55％挺蔡能做好總統
對於蔡英文的個人特質，有六十六％認為她清廉，僅九．六％認為不清廉；五十三．六％認為她瞭解人民需求，二十三．二％不認同；五十七．九％信任蔡英文，二十二．七％不信任；不過僅四十四．六％認為蔡英文會用人，二十六．五％認為不會用人；有過半的五十二．三％認為蔡英文有改革，二十七．八％不認同。整體而言，有五十五％認為蔡英文能做好總統工作，二十四．九％不同意。
林全 不滿意度首度超越滿意度
而行政院長林全的不滿意度則首度超越滿意度。滿意度從四十七％、四十二．七％、四十五．一％到四十一％，不滿意度卻一路攀升，分為十四．八％、三十三．七％、三十九．五％、三十九．六％；主要來自國民黨支持者的不滿，從三十四．二％激增至六十七．二％。
雖英全不滿意度因國民黨支持者反彈而攀升，但各主要政黨的支持度，民進黨仍以三十一％領先國民黨的十九％、時代力量的十五．五％、親民黨的七．一％。除了民進黨的滿意度四十八．七％高於不滿意度四十三．九％以外，其他包括國民黨不滿意度六十八．四％高於滿意度二十二．九％、時代力量不滿意度四十四％高於滿意度四十三．三％、親民黨不滿意度四十九．四％高於滿意度三十．六％，都是不滿意度高於滿意度。
此為台灣智庫委託趨勢民調於八月二十一、二十二日進行抽樣，有效樣本一○六九份，在九十五％的信心水準下，抽樣誤差正負三％。
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標題：台灣智庫民調：執政100天 蔡英文滿意度48.5%
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