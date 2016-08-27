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民團推動更改「中華台北」奧運會旗

2016-08-27

「高舉台灣之旗 前進東京奧運」

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣應有自己的奧運會旗！民報、北社等數十個民間團體昨發表〈我們的台灣、我們的旗〉共同宣言，認為以「中華台北」名義參加里約奧運，選手獲得金牌後，升起不代表台灣的奧運五環旗，無法讓國家正常化，要先由民間推動更改此旗幟，用代表台灣之旗來參加二○二○年東京奧運。

促新政府導正錯誤政策

發起活動的民報董事長陳永興表示，一九六○年義大利羅馬奧運上，台灣是以「福爾摩沙」代表隊名義出賽，但在開幕式進場時高舉「抗議中」（Under Protest），一九七六年加拿大蒙特婁奧運，奧委會同意中華民國以「台灣」名義出賽，當時國民黨蔣家政府卻悍然拒絕派員參加，這種漢賊不兩立的錯誤政策，新政府應加以導正，推動以台灣名義參加。

時代力量立委林昶佐說，使用「中華台北」有尊嚴被打壓的問題，不是台灣選手夠強別人就會尊敬你，反而因為選手有好表現得獎，國際媒體反倒發現台灣不被尊重。

林昶佐強調，國外媒體ＣＮＮ在奧運期間，替台灣高聲喊冤中華台北根本不是一個國家，所以台灣平時就要有所準備，先將旗幟改好，有一天就會派上用場。

台灣關懷中國人權聯盟理事長楊憲宏說，連外國人都認為中華台北不是一個存在的國家，這樣的聲明是符合普世價值的。凱達格蘭學校校長金恒煒也表示，當我們在奧運中贏得獎牌，贏得喝采與掌聲的同時，我們其實輸掉尊嚴也輸掉國家，改旗是代表誓師，讓台灣走向世界。

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  • ▲民報、北社等數十個民間團體昨日發表〈我們的台灣、我們的旗〉共同宣言，宣布將推動更改「中華台北」奧運旗幟。（記者廖振輝攝）

    ▲民報、北社等數十個民間團體昨日發表〈我們的台灣、我們的旗〉共同宣言，宣布將推動更改「中華台北」奧運旗幟。（記者廖振輝攝）

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