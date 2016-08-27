資安管理 學者籲設技術專責機關
擁有公權力 管理稽核公私部門
〔記者鄒景雯／台北報導〕新政府今天將召開資安擴大會議，學者呼籲政府要建立資安管理的技術專責機關，使其擁有技術管理合一的公權力，同時課以管理稽核之責，管理各級機關的資安，甚至民間的關鍵基礎設施廠商，並且隨時面對立法院的監督，這才符合現代化國家的規格。
訂定資安管理法 提升機關定位
交大資工系特聘教授林盈達與台大電機系教授林宗男認為，新政府應不致重蹈前政府法人化的錯誤，可望回歸將資安管理技術能量深植內部；基於執政黨在國會的絕對優勢，未來的規劃應該一步到位，但可以按照實際推動的進度，分階段實施。
林盈達、林宗男建議，首先，政府要訂定進步的「資安管理法」，將先管助產用研的概念實現，提升資安管理專責單位定位，由網路巡守員提升至規範制定與稽核者，並深植資安能量於各部會，且將管理對象涵蓋軍警特等單位，定期及不定期稽核監聽資通訊系統的系統紀錄檔，以解決長期以來不夠透明的政治偵防與監聽問題，讓資安管理法同時具備「資安防護罩」與「資安陽光」的定位！這個定位同時也需兼顧建立資安產品規範以協助新創產業，並利用研究單位協助解決問題。
修改政院組織法 獨立為資安局
林宗男說明，資安總處制定資安管理標準和稽核各機關或民間關鍵基礎設施廠商，包括金融、電信、電力等，如此一來才能有效率和擴充性，可以建立各機關公司負責任的態度，資安問題不全部是資安總處的問題，各單位不能忽視自己資安的防護責任，同樣的資安問題，才不會一再重複發生！
林盈達等並主張，第二步應修改「行政院組織法」，將資安處獨立為二級或是三級機關資安局，使其具備員額編制，將民間優秀技術人才納入，並輔以分級的資安技術加給，定期考核，穩定內建的技術能量，技術管理合一，優秀的技術背景人員在公部門，也有機會獲得良好的升遷管道，由公部門出發，改變台灣不重視專業知識能力的現象。
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標題：資安管理 學者籲設技術專責機關
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