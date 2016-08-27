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時力主張 政院資安處提升規模

2016-08-27

〔記者鄭鴻達／台北報導〕行政院已成立「資通安全處」，取代任務編組的資通安全辦公室，整合資安政策的制定與執行。時代力量黨主席黃國昌指出，黨團將於新會期提出資安管理專法，建議設立行政院資通安全總處，提升現有資安處的規模與能量。

將於新會期提資安管理專法

黃國昌說，目前資安的重要事項，就是要訂定資訊安全管理專法，並依此設立專責機構；新政府為展現重視資安之決心，為此設置專責機構，時力黨團認可其方向，但資安處無論是員額編制或主管事項方面，規模、能量都有進一步提升之必要。

成立資通安全總處

至於資安管理專法的修法方向，黃國昌透露，黨團正在研擬草案要點，參考自「美國聯邦資訊安全管理法」及德國「聯邦資訊科技安全加強法案」等國外立法例。依此成立的資通安全總處，須有充足資安專業人員，並給予技術加給，讓薪資水準得以找到合格人才，且須進行忠誠考核、定期審查技能。

黃國昌表示，包括水、電、網路、電信、鐵路及高鐵等，與資安息息相關的國家基礎關鍵設施，無論是中央、地方機關及一定規模以上的民間企業，都應訂定「資安管理規範」，由資安專責機關督導，確實執行資安管理規定，並對政府重大施政計畫，進行資安影響評估。

他強調，政府應積極推動資安教育、研究及發展應用，以充實人才、普及資安意識。過去的問題在於組織雜亂無章，形成多頭馬車，政院雖成立資安處，但仍偏重於行政層面，未見全盤規劃，因此需進一步充實，並建構與國安會的資安溝通、統合平台機制。

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  • 時代力量黨主席黃國昌指出，黨團將於新會期提出資安管理專法，建議設立行政院資通安全總處，提升現有資安處的規模與能量。（資料照）

    時代力量黨主席黃國昌指出，黨團將於新會期提出資安管理專法，建議設立行政院資通安全總處，提升現有資安處的規模與能量。（資料照）

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