時力主張 政院資安處提升規模
2016-08-27
〔記者鄭鴻達／台北報導〕行政院已成立「資通安全處」，取代任務編組的資通安全辦公室，整合資安政策的制定與執行。時代力量黨主席黃國昌指出，黨團將於新會期提出資安管理專法，建議設立行政院資通安全總處，提升現有資安處的規模與能量。
將於新會期提資安管理專法
黃國昌說，目前資安的重要事項，就是要訂定資訊安全管理專法，並依此設立專責機構；新政府為展現重視資安之決心，為此設置專責機構，時力黨團認可其方向，但資安處無論是員額編制或主管事項方面，規模、能量都有進一步提升之必要。
成立資通安全總處
至於資安管理專法的修法方向，黃國昌透露，黨團正在研擬草案要點，參考自「美國聯邦資訊安全管理法」及德國「聯邦資訊科技安全加強法案」等國外立法例。依此成立的資通安全總處，須有充足資安專業人員，並給予技術加給，讓薪資水準得以找到合格人才，且須進行忠誠考核、定期審查技能。
黃國昌表示，包括水、電、網路、電信、鐵路及高鐵等，與資安息息相關的國家基礎關鍵設施，無論是中央、地方機關及一定規模以上的民間企業，都應訂定「資安管理規範」，由資安專責機關督導，確實執行資安管理規定，並對政府重大施政計畫，進行資安影響評估。
他強調，政府應積極推動資安教育、研究及發展應用，以充實人才、普及資安意識。過去的問題在於組織雜亂無章，形成多頭馬車，政院雖成立資安處，但仍偏重於行政層面，未見全盤規劃，因此需進一步充實，並建構與國安會的資安溝通、統合平台機制。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 高雄三民二分局長涉貪 今晨裁定收押禁見
- 獨家》雪隧10年牆面滿佈裂縫 通勤民眾心驚驚
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tsai needs power to push policies: democracy group
- 販毒黑吃黑打死人 主嫌輕判10年
- 生活可樂罐 收服愛抱怨的男友
- 《社論》辜振甫2.0 馬英九2.0
- 新北檢出首例 林口酪農乳品藥物殘留超標
- 《焦點評論》環保意識
- 反遷校 許厝分校家長：搭帳篷上課
- 兆豐銀紐行查帳報告 董事罵到快下班
- 雪隧多處見裂縫 學者：變形警訊
- MLB Live》皇家首局雙轟 王建民牛棚待命
- 認養30畝田 中原號召12萬校友做公益
- 陳冠宇說升就升 一軍單局飆3K
- 證券行情表、證券表格
- 自由廣場》如何幫勞工爭取更大的福利？
- 張立昂和豆花妹上豪華郵輪 結果是…
- 竹北高鐵特定區 養生會館又「染黃」
- 上腸繫膜動脈症候群 急速爆瘦會要命
- 大士爺祭落幕 民眾反映不方便
- 李榮浩台北拚房事 蜜煲楊丞琳靠默契
- 松柏港硬體弱 將花1.7億升級
- 病父住院他攔護士 撕褲掐脖性侵
- 黃明志護玖壹壹 嗆想紅的人見多了
- 高市大樓垃圾費聯合漲 議員批違法
- 自由談》美國人送給小英的大禮
- 林益全5支4 連兩場MVP
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Guansi residents protest mining
- 家長泣訴︰無照幼兒園虐童
- 第二場聯合婚禮 浪漫英國風 邀約66對新人
- 妊娠濕疹 中醫幫忙緩解
- 4校新生總量管制 大成國小轉介67人
- 「全球最難蓋的房子」 台中歌劇院啟用
- 身歷其境 海外房產新契機
- 奧運棄賽狹路相逢 莊佳容搶10 氣走謝淑薇
- 香奈兒麥田芳登 搖曳登台─香榭麗舍大道到兩廳院 20萬株麥穗微風徐徐 金黃閃動 麥香陣陣
- 吉安火警 中風男嗆死、女屋主重傷
- 嚴泰雄斥性侵誣告 重擊孕妻身心
- 小貨車撞機車 2女學生重傷
- 《從山難國賠看登山安全系列報導五之五 》登山不逞強 教育要扎根
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：時力主張 政院資安處提升規模
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分