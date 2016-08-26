| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

空降鳳梨田 20公斤鐵漢裝防護

2016-08-26

漢光演習聯雲操演昨於屏東佳冬昌隆農場登場，有一二六名官兵執行空降，但由於周邊有大片鳳梨田及芒果樹，為此，參演官兵特別穿戴「鐵漢裝」的空降服上陣。「鐵漢裝」網狀面罩可防細小尖銳物，尼龍外衣還在關節及要害處加厚防護，避免受傷，整套配備重逾廿公斤，且密不透風，昨清晨就登機的空降人員無不滿身大汗，但也確保他們著陸更安全。（圖文：記者陳彥廷）

廣告
  • 參演官兵穿戴「鐵漢裝」的空降服上陣。（記者陳彥廷攝）

    參演官兵穿戴「鐵漢裝」的空降服上陣。（記者陳彥廷攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 空降 聯雲操演 鐵漢裝 鳳梨田
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
口水雞拉皮
椰乳布丁水果塔
達人教你挑選酪梨
保鮮膜Q&A
轉寄

標題：空降鳳梨田 20公斤鐵漢裝防護


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月27日‧星期六‧丙申年七月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.