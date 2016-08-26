空降鳳梨田 20公斤鐵漢裝防護

2016-08-26

漢光演習聯雲操演昨於屏東佳冬昌隆農場登場，有一二六名官兵執行空降，但由於周邊有大片鳳梨田及芒果樹，為此，參演官兵特別穿戴「鐵漢裝」的空降服上陣。「鐵漢裝」網狀面罩可防細小尖銳物，尼龍外衣還在關節及要害處加厚防護，避免受傷，整套配備重逾廿公斤，且密不透風，昨清晨就登機的空降人員無不滿身大汗，但也確保他們著陸更安全。（圖文：記者陳彥廷）